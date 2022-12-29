Песков заявил о намерении Москвы продолжать посреднические усилия между Баку и Ереваном
Москва будет продолжать посреднические усилия между Баку и Ереваном, основываясь на трёхсторонних договорённостях. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что международные миротворцы могут привлекаться к работе в Карабахе только при согласии Армении и Азербайджана.
"Армения — один из ближайших союзников [РФ], Азербайджан — ценный партнёр. И РФ продолжает и намерена дальше продолжать свои посреднические усилия, выполняя в первую очередь те договорённости, которые были на трёхсторонней основе достигнуты", — сказал Песков в ходе брифинга.
Представитель Кремля добавил, что российский лидер Владимир Путин во время встречи с армянским премьером Николом Пашиняном в Петербурге детально обсудил тему Лачинского коридора, так как Москва обеспокоена напряжённостью в этом регионе.
Ранее Лайф сообщал, что Пашинян обвинил российских миротворцев в том, что они не выполняют обязательств по контролю Лачинского коридора. По его словам, дорогу в настоящее время якобы блокируют азербайджанские силы. В Кремле не согласились с заявлением Пашиняна.