Песков заявил о намерении Москвы продолжать посреднические усилия между Баку и Ереваном

Москва будет продолжать посреднические усилия между Баку и Ереваном, основываясь на трёхсторонних договорённостях. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что международные миротворцы могут привлекаться к работе в Карабахе только при согласии Армении и Азербайджана.

"Армения — один из ближайших союзников [РФ], Азербайджан — ценный партнёр. И РФ продолжает и намерена дальше продолжать свои посреднические усилия, выполняя в первую очередь те договорённости, которые были на трёхсторонней основе достигнуты", — сказал Песков в ходе брифинга.

Представитель Кремля добавил, что российский лидер Владимир Путин во время встречи с армянским премьером Николом Пашиняном в Петербурге детально обсудил тему Лачинского коридора, так как Москва обеспокоена напряжённостью в этом регионе.