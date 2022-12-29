Путин и Си Цзиньпин 30 декабря проведут переговоры в режиме ВКС

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут 30 декабря переговоры по видео-конференц-связи (ВКС). Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это будет ВКС, между двумя главами государств есть закрытая связь. Первый обмен приветственными репликами будет публичным, затем разговор будет продолжен в закрытом режиме, потому что техника и специальная связь позволяют это делать", — отметил Песков.