Названы новогодние традиции, которые помогут наладить и укрепить семейные отношения

Новый год — это отличная возможность для построения и укрепления гармонии в семье, ведь внимание и общение с близкими порой являются настоящим лекарством от недугов. Доктор социологических наук, профессор кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Татьяна Каменева в беседе с Лайфом предложила несколько рабочих идей, которые помогут укрепить связь между домочадцами в праздничные каникулы.

"Существует много способов порадовать близких, создать ощущение присутствия и силы семьи в наступающем году. Традиционные новогодние подарки привнесут не только атмосферу праздника, но покажут вашу заботу о родных. Выбирая подарки, совсем необязательно тратить крупные суммы денег, гораздо важнее подарить нужную или же просто приятную мелочь, которая в течение долгого времени послужит напоминанием о вашей заботе", — отметила специалист.

А вот писать письма Деду Морозу можно не только детям, но и взрослым членам семьи. Для антуража наша собеседница рекомендует установить в квартире специальный почтовый ящик для посланий новогоднему волшебнику. Взрослые же должны проконтролировать, чтобы все пожелания дошли до Деда Мороза. В предновогодние дни родители также могут обсудить с детьми, что должен сделать каждый член семьи для исполнения заветных мечт.

Ещё одна из самых приятных новогодних традиций, которая способствует единению семьи, — это совместное украшение дома. Как подчеркнула Каменева, покупка ели, её установка на долгое время станут приятными воспоминаниями как для взрослых, так и для детей. Кроме того, подготовку к праздничному застолью также можно использовать во благо семейных отношений. При этом не столь важно, будут ли блюда приготовлены в кругу домочадцев или же каждый принесёт их к праздничному столу.

"Ещё хотелось бы напомнить, что не все смогут получить подарки и, к сожалению, не у всех есть семьи, хорошей, доброй семейной традицией может стать участие в благотворительных акциях, это позволит почувствовать себя немного волшебником и сделать добро", — резюмировала социолог.