Захарова назвала неприемлемой критику миротворцев РФ из-за ситуации в Лачинском коридоре
Критика действий российских миротворцев в контексте обстановки в Лачинском коридоре является неприемлемой, так как они делают всё для её улучшения. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается критики в адрес России, российского миротворческого контингента, в данной ситуации я считаю, что это неприемлемо. Мы неоднократно говорили, что российские миротворцы делают всё возможное для урегулирования обстановки на земле", — заявила Захарова.
По словам представителя ведомства, нападки никак не смогут помочь в процессе, а Москва пытается сделать всё для улучшения ситуации.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал обеспечить свободное и безопасное движение по Лачинскому коридору в зоне Карабахского конфликта, который был перекрыт азербайджанцами. Ереван назвал блокирование дороги Степанакерт – Горис провокацией.
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