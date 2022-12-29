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29 декабря, 10:08

Захарова назвала неприемлемой критику миротворцев РФ из-за ситуации в Лачинском коридоре

Критика действий российских миротворцев в контексте обстановки в Лачинском коридоре является неприемлемой, так как они делают всё для её улучшения. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается критики в адрес России, российского миротворческого контингента, в данной ситуации я считаю, что это неприемлемо. Мы неоднократно говорили, что российские миротворцы делают всё возможное для урегулирования обстановки на земле", — заявила Захарова.

По словам представителя ведомства, нападки никак не смогут помочь в процессе, а Москва пытается сделать всё для улучшения ситуации.

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Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал обеспечить свободное и безопасное движение по Лачинскому коридору в зоне Карабахского конфликта, который был перекрыт азербайджанцами. Ереван назвал блокирование дороги Степанакерт – Горис провокацией.

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Getty Images / Handout / Russian Foreign Ministry Press Service

Артур Белкин

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