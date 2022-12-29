Захарова назвала неприемлемой критику миротворцев РФ из-за ситуации в Лачинском коридоре

Критика действий российских миротворцев в контексте обстановки в Лачинском коридоре является неприемлемой, так как они делают всё для её улучшения. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается критики в адрес России, российского миротворческого контингента, в данной ситуации я считаю, что это неприемлемо. Мы неоднократно говорили, что российские миротворцы делают всё возможное для урегулирования обстановки на земле", — заявила Захарова.

По словам представителя ведомства, нападки никак не смогут помочь в процессе, а Москва пытается сделать всё для улучшения ситуации.