Россиянам рассказали, как пережить новогоднюю суету и не сорваться на близких

Предновогодняя суета с покупкой подарков, генеральной уборкой дома, делами на работе и прочими заботами нередко наполнена стрессами и самыми разными испытаниями для психики. Как справиться с этим и не потерять желания встречать Новый год, Лайфу рассказала нутрициолог сервиса доставки здоровой еды Grow Food Елена Свиридова.

"Чтобы не допустить стресса и усталости, очень важно следить за своим питанием. То, что мы едим, оказывает большое влияние на наш внешний вид и самочувствие. Если в напряжённый декабрь мы будем ещё и пропускать приёмы пищи или есть только вредную еду, то стрессовые ситуации обострятся, а наше самочувствие ухудшится", — рассказала Свиридова.

При этом существует масса продуктов, которые способны улучшить настроение и прибавить сил. К таковым относятся овощи и фрукты, крупы, мясо, рыба, яйца, орехи, молочные и кисломолочные продукты. А ещё не стоит отказывать себе в десертах, особенно если они приносят радость. Внимание также можно обратить и на блюда из курицы или индейки, которые могут способствовать образованию гормонов радости.

Если же начать вводить правильное питание, то желательно сделать его "зелёным". Именно шпинат, капуста, брокколи, фасоль и стебли сельдерея отличаются большим содержанием витамина B, который может побороть стресс и поднять настроение. Не стоит забывать и про полезные закуски, способные заменить крайне вредные снеки, такие как чипсы или сухарики.

"В напряжённый и стрессовый декабрь очень важно следить за режимом сна. Нормальная продолжительность здорового сна взрослого человека составляет 7–8 часов. Выполнять дедлайны ночью и жертвовать сном — не лучший вариант времяпрепровождения в последний месяц года. Делайте выбор в пользу расслабленного отдыха, больше отдыхайте и высыпайтесь", — отметила Свиридова.

Кроме того, очень важно в период суеты и попыток выполнить все дедлайны продолжать заниматься физической активностью. Уделять этому стоит минимум 30 минут в день, и тогда тренировки помогут справиться с плохим настроением. Также Свиридова посоветовала не переживать в период новогодней суеты и помнить, что сделать все дела невозможно и лучше что-то перенести на следующий год.