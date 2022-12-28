Рискуете сильно испортить себе 2023-й, если сделаете эти вещи в Новый год

Вот вы хлопочете перед Новым годом с подарками, готовкой и выбором гостей, которых позовёте на торжество. Казалось бы, банальные вещи. Но почему никто не задумывается о том, чего в новогоднюю ночь делать не стоит? Есть достаточно суеверий про этот зимний праздник. Проследите, чтобы вы не совершали этих действий в канун Нового года, — а то не только упустите возможность хорошо провести время с близкими, но и отпугнёте удачу в 2023-м. Итак, что же под запретом в ночь с 31 декабря на 1 января?

1. Нельзя скупиться на угощения

Начнём с рекомендации о том, что на праздновании Нового года нельзя экономить. Выделите на продукты больший бюджет, чем в обычные дни, и приготовьте много вкусняшек, даже если обычно ночной зажор — это не про вас. Не считайте каждую копейку — стол должен ломиться от салатов и гарниров. Порадуйте себя, сняв любые ограничения и запреты. Скудное угощение в новогоднюю ночь может стать причиной бедности и проблем с финансами в новом 2023 году.

2. Не стоит игнорировать праздник

Ваше настроение очень сильно влияет на то, как сложится 2023 год, поэтому отпустите печали и повеселитесь хотя бы в ночь на 1 января. Фото © Shutterstock

И пусть уходящий 2022-й мог быть не самым приятным годом, всё же не стоит полностью игнорировать из-за него зимний праздник. Ваше состояние и настроение энергетически очень сильно влияют на судьбу в 2023 году. Не позволяйте себе провалиться в хандру, встретьтесь с близкими и в ночь на 1 января насладитесь тем, что год нынешний уже закончился. Негативным или пассивным состоянием вы программируете себя оставаться в нём же и в новом году. Отпустите заботы хотя бы на несколько часов и повеселитесь вдоволь.

3. В Новый год нельзя угощаться ракообразными

Пока одни считают деньги и стараются приготовить лакомства на Новый год из продуктов привычных и не слишком дорогих, другие устраивают экзотические пиры. Кстати, именно в зимние каникулы некоторые угощают себя ракообразными: крабами, раками и даже омарами. Но делать это именно в новогоднюю ночь всё же не стоит. Лучше приготовить блюда из этих морских обитателей на любое другое торжество — всё из-за поверья, связанного с неудачами и проблемами. Вспомните, эти жители моря пятятся назад. Есть их на Новый год — застревать в прошлом.

4. Ни в коем случае не сплетничайте, не ругайтесь

Пора бы избавляться от традиции в Новый год ругаться. Довольно распространённая ситуация, что люди в стрессе срываются друг на друга. Столько всего надо успеть сделать накануне праздничной ночи, а тут все вокруг словно нарочно лезут под руку и мешают. С самого утра 31 декабря настройте себя на спокойствие и уменьшите количество задач. Тогда никакого волнения и не будет, ведь вы всё успеете. Злиться и нервничать в канун Нового года — плохая примета. Она гарантирует вам сложный 2023-й со множеством конфликтов. Сплетничать за новогодним застольем тоже не рекомендуется. Любая негативная энергия перед сменой года приумножится и вернётся к вам.

5. Не говорите за столом о политике

В канун Нового года лучше обсуждать какие-то мечты и планы на будущее, а не политику. Фото © Shutterstock

Чем опасен негатив в новогоднюю ночь, вы уже знаете. Не рискуйте испортить настроение себе и гостям, неожиданно столкнувшись лицом к лицу в споре. В нём, конечно, рождается истина, но праздник — не совсем подходящее для этого время. В Новый год воздержитесь от обсуждения политики. Лучше помечтайте, расскажите о желаниях или поставленных целях. Вдруг чудо решит случиться с вами именно в 2023 году?

6. Нельзя передаривать подарки