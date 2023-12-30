10 кадров с советских новогодних ёлок, которые вызовут у вас ностальгию на раз-два

Собрали 10 кадров с советских ёлок, которые точно вызовут у вас ностальгию и воспоминания о беззаботном детстве. Не мудрено, ведь именно Новый год — любимый праздник для большинства советских детей! Давайте погрузимся в атмосферу праздников и постараемся прочувствовать дух тех времен.

Январь 1988 г. Новосибирск. Новогодняя ёлка на центральной площади города.

10 самых ярких моментов с советских новогодних ёлок. Фото © ТАСС / Анатолий Поляков

Декабрь 1985 г. Москва. Участники представления "Пусть звёзды мирно светят. Новый год", Дед Мороз и Снегурочка у новогодней ёлки.

Ностальгия на раз-два: воспоминания о советских новогодних праздниках. Фото © ТАСС / Валентин Соболев

Декабрь 1983 г. Москва. Праздничные мероприятия, посвящённые Новому году, в Кремлёвском дворце съездов.

Узнайте, какие моменты советских новогодних ёлок запали в сердца детей. Фото © ТАСС / Николай Малышев, Александр Сенцов

Декабрь 1981 г. Москва. Новогодняя ёлка на площади 50-летия Октября.

Воспоминания о беззаботном детстве: 10 кадров с советских новогодних ёлок. Фото © ТАСС / Виталий Созинов

Декабрь 1978 г. Москва. Танцевальное представление на молодёжном новогоднем балу в Кремлёвском дворце съездов.

Погрузитесь в атмосферу советских новогодних праздников с этими 10 кадрами. Фото © ТАСС / Николай Малышев, Валерий Христоф

Декабрь 1975 г. Москва. Дети во время празднования Нового года на ёлке в Колонном зале Дома Союзов в Москве.

История советских новогодних ёлок в 10 фотографиях. Фото © ТАСС / Пётр Носов, Вячеслав Ун Да-Син

Ноябрь 1973 г. Москва. Дед Мороз и Снегурочка в окружении детей в Колонном зале Дома Союзов.

Ностальгия и воспоминания: 10 кадров с советских новогодних праздников. Фото © ТАСС / Валентин Кузьмин и Валерий Христофоров

Декабрь 1966 г. Москва. Новогодняя ёлка в Тайницком саду Кремля.

Путешествие во времени: 10 фото с советских новогодних ёлок. Фото © ТАСС / Виктор Будан, Василий Егоров

Декабрь 1954 г. Москва. Новогодняя ёлка на детском празднике в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца.

Воспоминания о советских новогодних ёлках. Фото © Архив ТАСС

Декабрь 1953 г. Москва. Новогодняя ёлка в Кремле.

Вернитесь в детство с этими 10 кадрами с советских новогодних ёлок. Фото © Архив ТАСС