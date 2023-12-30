10 кадров с советских новогодних ёлок, которые вызовут у вас ностальгию на раз-два
Воспоминания о советских новогодних ёлках — то самое, что возвращает в детство. 10 кадров, после которых каждому уже взрослому ребёнку из СССР обеспечена ностальгия.
Собрали 10 кадров с советских ёлок, которые точно вызовут у вас ностальгию и воспоминания о беззаботном детстве. Не мудрено, ведь именно Новый год — любимый праздник для большинства советских детей! Давайте погрузимся в атмосферу праздников и постараемся прочувствовать дух тех времен.
Январь 1988 г. Новосибирск. Новогодняя ёлка на центральной площади города.
10 самых ярких моментов с советских новогодних ёлок. Фото © ТАСС / Анатолий Поляков
Декабрь 1985 г. Москва. Участники представления "Пусть звёзды мирно светят. Новый год", Дед Мороз и Снегурочка у новогодней ёлки.
Ностальгия на раз-два: воспоминания о советских новогодних праздниках. Фото © ТАСС / Валентин Соболев
Декабрь 1983 г. Москва. Праздничные мероприятия, посвящённые Новому году, в Кремлёвском дворце съездов.
Узнайте, какие моменты советских новогодних ёлок запали в сердца детей. Фото © ТАСС / Николай Малышев, Александр Сенцов
Декабрь 1981 г. Москва. Новогодняя ёлка на площади 50-летия Октября.
Воспоминания о беззаботном детстве: 10 кадров с советских новогодних ёлок. Фото © ТАСС / Виталий Созинов
Декабрь 1978 г. Москва. Танцевальное представление на молодёжном новогоднем балу в Кремлёвском дворце съездов.
Погрузитесь в атмосферу советских новогодних праздников с этими 10 кадрами. Фото © ТАСС / Николай Малышев, Валерий Христоф
Декабрь 1975 г. Москва. Дети во время празднования Нового года на ёлке в Колонном зале Дома Союзов в Москве.
История советских новогодних ёлок в 10 фотографиях. Фото © ТАСС / Пётр Носов, Вячеслав Ун Да-Син
Ноябрь 1973 г. Москва. Дед Мороз и Снегурочка в окружении детей в Колонном зале Дома Союзов.
Ностальгия и воспоминания: 10 кадров с советских новогодних праздников. Фото © ТАСС / Валентин Кузьмин и Валерий Христофоров
Декабрь 1966 г. Москва. Новогодняя ёлка в Тайницком саду Кремля.
Путешествие во времени: 10 фото с советских новогодних ёлок. Фото © ТАСС / Виктор Будан, Василий Егоров
Декабрь 1954 г. Москва. Новогодняя ёлка на детском празднике в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца.
Воспоминания о советских новогодних ёлках. Фото © Архив ТАСС
Декабрь 1953 г. Москва. Новогодняя ёлка в Кремле.
Вернитесь в детство с этими 10 кадрами с советских новогодних ёлок. Фото © Архив ТАСС
Советские новогодние ёлки оставили незабываемые воспоминания в сердцах многих малышей из СССР. Эти кадры позволяют нам снова прочувствовать дух беззаботного детства и погрузиться в атмосферу новогодних праздников. Возможно, пора пересмотреть и ваши собственные архивы.
Архив ТАСС