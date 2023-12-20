Простые хитрости, которые помогут задобрить Зелёного Деревянного Дракона и привлечь удачу в 2024-м Это мифическое существо считается вестником перемен и новой эпохи. Амбициозный, могучий, своенравный и яркий зверь покровительствует тем, кто не боится рисковать и пользуется шансом изменить жизнь к лучшему. 20 декабря, 16:00 Обложка © Shutterstock

Символ 2024 года по восточному календарю — Зелёный Деревянный Дракон — считается одним из самых могущественных животных, но в то же время относительно миролюбив. Согласно восточным поверьям, будущий год будет наполнен переменами к лучшему и интересными событиями. Идеальное время, чтобы свернуть горы! Если отнестись к символу с должным уважением и сделать всё, что любит мифическое существо, то год пройдёт на радость удачно.

В каких цветах принято встречать год Дракона, чтобы привлечь счастье?

Как привлечь удачу в 2024 год Зелёного Деревянного Дракона. Фото © Shutterstock

Зелёный Деревянный Дракон — символ силы и величия, ему сопутствуют пышность, блеск и роскошь. Поэтому для встречи Нового года можно сразу отмести невыразительные платья. А вот яркие, смелые и вызывающие образы придутся Дракону по вкусу. И самое главное, на что нужно обратить внимание, — это цвет праздничного аутфита.

Счастливыми цветами нового года – 2024 по восточному календарю считаются: золотой, серебряный, белый и все его оттенки (молочный, кремовый, цвет экрю), серый (от графитового до нежно-серого, при этом можно выбрать как тёплый, так и холодный оттенок), алый и его оттенки и шоколадный.

Год Зелёного Деревянного Дракона: 8 примет на удачу

Эти хитрости и китайские приметы помогут очаровать Зелёного Деревянного Дракона. Фото © Shutterstock

1. Встречать Новый год рекомендуется в новой одежде. Не стоит жмотиться на новогодний наряд, потому как к скупым людям Дракон редко проявляет щедрость.

2. Стоит запастись хлопушками, поскольку громкие звуки отпугивают от дома весь негатив.

3. Обязательно делать праздничную уборку в доме. Так называемую да сао чу (генеральная уборка) делают за несколько дней до Нового года. В Китае её также называют "избавлением от неудач". Это один из старинных народных обычаев, когда в доме наводится тщательный порядок, перемывают домашнюю утварь, стирают занавески, покрывала и шторы, а также выбрасывают ненужные вещи.

4. Подарки близким, друзьям — к появлению новых, верных друзей.

5. Рассыпать соль на праздничном столе — к счастью.

6. Чтоб привлечь удачу в дом, следует чаще улыбаться. Ничто так не привлекает благосклонность Дракона, как искренняя улыбка.

7. Ни в коем случае не стоит выбрасывать оставшуюся еду с праздничного стола. Лучше отдать тем, кто действительно нуждается в ней, — нищим, малоимущим людям. Ею также можно накормить бездомных животных.

8. Нужно позвонить в колокол. В КНР верят, что если позвонить в колокол на Новый год, то можно защититься ото всех несчастий и завлечь удачу. Кстати, считается, что 108 ударов очищают человека перед наступающим годом от грехов и недостойных мыслей.

Как задобрить хозяина 2024 года Зелёного Дракона

Как задобрить Зелёного Деревянного Дракона, чтобы в новом, 2024 году сильно повезло. Фото © Shutterstock

В первую очередь для того, чтобы наилучшим образом встретить Дракона, необходимо обзавестись дома изображением дерева — символ года ведь деревянный.

Ещё лучше — купить настоящее растение. Например, небольшую ёлку в горшочке — её можно украсить гирляндой и игрушками к Новому году. Не стоит забывать и про само животное года. Мягкие игрушки не всем по душе, но можно приобрести календари, пледы, бокалы, салфетки, столовые приборы с символикой дракона.

Что приготовить на Новый 2024 год?

Как встречать 2024-й. Зеленый Деревянный Дракон — символ нового года. Фото © Shutterstock

Дракон — гурман. Он любит натуральные свежие продукты. Поэтому в меню должны быть блюда из мяса: запечённые рулетики, жаркое с овощами, кебаб, жареная курица, индейка. Рецептов блюд множество. Выбор зависит от вашего вкуса и количества гостей.

Разнообразить стол можно домашними колбасками, бужениной, пирожками с мясом, котлетами, сдобными булочками, пирогами. Из салатов можно выбрать рецепты со свежими овощами.

Консерванты и полуфабрикаты будут лишними. А вот блюда с красным острым перцем, пряной паприкой, восточными приправами Дракон обязательно одобрит. Стол должен быть обильным и разнообразным.

Авторы Виктория Дитрих