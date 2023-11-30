В чём встречать год Деревянного Дракона: Цвета 2024-го, которые привлекут удачу

По китайскому календарю после Кролика наступает год Деревянного Дракона. Многие уже знают, что в каждый период правления определённого животного есть набор удачных и не очень цветов. Лайф поговорил с шаманом и выяснил, в чём нужно встречать 2024 год, чтобы он оказался потом максимально успешным.

"Нужно надеть зелёное, — говорит эксперт и уточняет. — Это не потому, что сам дракон зелёный, а потому что цвет в 2024 году будет притягивать удачу". Людей ждёт увеличение скорости — пошустрее будут те, кто носит зелёный.

Считается, что драконы живут на небе, где-то, то есть они совершенно не связаны с землёй. И, заметьте, что из всех 12 символов только Дракон считается мифическим. Его реально не существует. Остальные все животные есть: свинья, кролик и тому подобное Елена Батыр Шаманка

"Соответственно, не надо надевать ничего из цветов земли, песка — отпугнёте удачу", — рассказывает Лайфу шаманка. Какие цвета нельзя носить в 2024 году? Жёлтый, коричневый и бежевый. Либо надевать их минимальное количество. Если хотите привлечь к себе удачу и успех, важно, чтобы Дракон чувствовал себя в своей стихии, тогда поможет.

Какие цвета привлекут удачу в год Зелёного Дракона 2024? Фото © Shutterstock