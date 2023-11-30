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30 ноября, 14:30

В чём встречать год Деревянного Дракона: Цвета 2024-го, которые привлекут удачу

Чтобы в предстоящем году китайского Дракона вам сопутствовала удача, на торжество следует нарядиться в одежду определённых цветов и оттенков. А также узнать, какие из них принесут удачу в 2024 году.

<p>Шаман назвал счастливые цвета 2024 года и те, которые принесут несчастье. Обложка © Shutterstock</p>

Шаман назвал счастливые цвета 2024 года и те, которые принесут несчастье. Обложка © Shutterstock

По китайскому календарю после Кролика наступает год Деревянного Дракона. Многие уже знают, что в каждый период правления определённого животного есть набор удачных и не очень цветов. Лайф поговорил с шаманом и выяснил, в чём нужно встречать 2024 год, чтобы он оказался потом максимально успешным.

"Нужно надеть зелёное, — говорит эксперт и уточняет. — Это не потому, что сам дракон зелёный, а потому что цвет в 2024 году будет притягивать удачу". Людей ждёт увеличение скорости — пошустрее будут те, кто носит зелёный.

Считается, что драконы живут на небе, где-то, то есть они совершенно не связаны с землёй. И, заметьте, что из всех 12 символов только Дракон считается мифическим. Его реально не существует. Остальные все животные есть: свинья, кролик и тому подобное

Елена Батыр

Шаманка

<p>Считается, что драконы живут на небе, где-то, то есть они совершенно не связаны с землёй. И, заметьте, что из всех 12 символов только Дракон считается мифическим. Его реально не существует. Остальные все животные есть: свинья, кролик и тому подобное</p>
<p>Считается, что драконы живут на небе, где-то, то есть они совершенно не связаны с землёй. И, заметьте, что из всех 12 символов только Дракон считается мифическим. Его реально не существует. Остальные все животные есть: свинья, кролик и тому подобное</p>

"Соответственно, не надо надевать ничего из цветов земли, песка отпугнёте удачу", рассказывает Лайфу шаманка. Какие цвета нельзя носить в 2024 году? Жёлтый, коричневый и бежевый. Либо надевать их минимальное количество. Если хотите привлечь к себе удачу и успех, важно, чтобы Дракон чувствовал себя в своей стихии, тогда поможет.

Какие цвета привлекут удачу в год Зелёного Дракона 2024? Фото © Shutterstock

Какие цвета привлекут удачу в год Зелёного Дракона 2024? Фото © Shutterstock

Нельзя, чтобы в образе на Новый год присутствовал красный цвет. "Потому что дракон и так изрыгает огонь, этот цвет отпугнёт его и не даст вам удачи в новом году", настаивает эксперт. Если хотите поддерживать удачу и везение, стоит соблюдать эти рекомендации и не носить "запретные" цвета.

Ранее Лайф рассказывал, какие идеи для подарков на Новый год могут быть губительными: нельзя дарить ножи, а мужчинам часы — навлечёте много бед.

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Ольга Годуненко
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