В чём встречать год Деревянного Дракона: Цвета 2024-го, которые привлекут удачу
Чтобы в предстоящем году китайского Дракона вам сопутствовала удача, на торжество следует нарядиться в одежду определённых цветов и оттенков. А также узнать, какие из них принесут удачу в 2024 году.
Шаман назвал счастливые цвета 2024 года и те, которые принесут несчастье. Обложка © Shutterstock
По китайскому календарю после Кролика наступает год Деревянного Дракона. Многие уже знают, что в каждый период правления определённого животного есть набор удачных и не очень цветов. Лайф поговорил с шаманом и выяснил, в чём нужно встречать 2024 год, чтобы он оказался потом максимально успешным.
"Нужно надеть зелёное, — говорит эксперт и уточняет. — Это не потому, что сам дракон зелёный, а потому что цвет в 2024 году будет притягивать удачу". Людей ждёт увеличение скорости — пошустрее будут те, кто носит зелёный.
Считается, что драконы живут на небе, где-то, то есть они совершенно не связаны с землёй. И, заметьте, что из всех 12 символов только Дракон считается мифическим. Его реально не существует. Остальные все животные есть: свинья, кролик и тому подобное
"Соответственно, не надо надевать ничего из цветов земли, песка — отпугнёте удачу", — рассказывает Лайфу шаманка. Какие цвета нельзя носить в 2024 году? Жёлтый, коричневый и бежевый. Либо надевать их минимальное количество. Если хотите привлечь к себе удачу и успех, важно, чтобы Дракон чувствовал себя в своей стихии, тогда поможет.
Какие цвета привлекут удачу в год Зелёного Дракона 2024? Фото © Shutterstock
Нельзя, чтобы в образе на Новый год присутствовал красный цвет. "Потому что дракон и так изрыгает огонь, этот цвет отпугнёт его и не даст вам удачи в новом году", — настаивает эксперт. Если хотите поддерживать удачу и везение, стоит соблюдать эти рекомендации и не носить "запретные" цвета.
Ранее Лайф рассказывал, какие идеи для подарков на Новый год могут быть губительными: нельзя дарить ножи, а мужчинам часы — навлечёте много бед.
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