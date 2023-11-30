Житель "номенклатурного" дома в Красноярске рассказал, каким соседом был Шойгу

Журналисты из Красноярска показали дом, в котором в конце 1980-х – начале 1990-х годов жил будущий министр обороны России Сергей Шойгу, и пообщались с его соседями. 10-этажное здание, о котором идёт речь, находится на улице Урицкого рядом с Центральным парком. По данным портала NGS24.ru, это жильё построили по заказу крайкома КПСС, а квартиры раздали местной номенклатуре. Шойгу на тот момент занимал пост инспектора Красноярского крайкома партии.

Тот самый дом на улице Урицкого, где, предположительно, жил Шойгу. Фото © Никита Шайхутдинов / NGS24.ru

Одним из соседей министра был Алексей Балякин, который живёт в доме с самого момента заселения. По его словам, Шойгу был "очень скромным, выдержанным соседом".

"Не то что сейчас", — сетует Балякин на нынешнюю местную публику.

Мужчина добавил, что прежде дом считался элитным, но со сменой поколений его таким уже не назовёшь. Молодые соседи злоупотребляют ремонтными работами, "делают что хотят", а звукоизоляция в высотке очень плохая.

"Стариков не признают. Никто не знакомится, проходят мимо. Общения практически нет. А мы, старики, здороваемся", — добавил 80-летний бывший сосед министра обороны.