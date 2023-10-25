Почему в СССР в хрущёвках стелили именно паркет — вы об этом и подумать не могли

Сегодня паркет из натурального дерева — это стильный и довольно дорогой атрибут современного дизайна, который содержит отсылки к советскому прошлому. Но в то время, скажем так, доски укладывали не от хорошей жизни. Больше всего квартир с паркетными полами было во времена Сталина и Хрущёва. Разбираемся, почему паркетная доска стала фирменным атрибутом советских квартир!

Как паркет пришёл в Россию?

В царской России паркет дома был только у аристократов, а во времена СССР уже перестал быть роскошью, напротив, его стелили в самых простых домах. Фото © ТАСС / Юрий Белинский

Россия шла к паркету своим путём. Поскольку лесов у нас много, полы начиная с XVI века начали выстилать дубовыми клёпками, выкладывая их "ёлочкой". Такой пол назвался "косящатым". Когда Пётр I вместе с другими западными изобретениями привёз на родину благородный наборный паркет, русские мастера быстро освоили новшество. Однако в то время таким покрытием отделывались полы в дворцах правителей и аристократов.

Как паркет захватил советские дома?

Когда в СССР началось массовое жилищное строительство, оказалось, что проще и дешевле использовать уже существующие фабрики — так в хрущёвках появился паркет. Фото © ТАСС / Альфред Церлюкевич

Всё изменилось после того, как пришла советская власть. Паркет просто начали шире использовать в строительном деле, в том числе при создании домов для обычных граждан. Особенно широко паркет использовался при возведении сталинок и первых хрущёвок. Стройки были массовыми, квартиры сдавались в кратчайшие сроки.

В таких условиях промышленность просто-напросто не успевала изготавливать и поставлять такой объём дешёвого напольного покрытия. Почти вся нагрузка упала на паркетные фабрики, которых в стране было больше 80 ещё до революции, ведь в царской России паркет был в цене. Хотя советский паркет выпускали из бюджетного сырья — нередко из производственных отходов, — он по большей части отлично служил долгие годы. Поначалу строители выкладывали паркет "ёлочкой", как и в царские времена, однако потом пришла идея упростить процесс — и выкладывать "рисунок" прямоугольниками для удешевления отделки и ускорения работ.

Так почему же не линолеум?

Главная загадка перестройки: почему во времена СССР в хрущёвках клали паркет? Фото © Getty Images / Fairfax Media / Ben Rushton