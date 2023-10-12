Наверняка многие, кто бывал в гостях у жильцов старых домов, замечали небольшое окошко, расположенное между кухней и ванной или кухней и санузлом. Даже далеко не все жильцы домов советской застройки знают истинное предназначение такого элемента декора. Или "форточка" действительно для чего-то важного была нужна?

Версия № 1 — экономия электричества

Зачем в хрущёвках делали окно между ванной и кухней? Возможно, дело в дополнительном источнике света. Фото © LIFE

Она же самая главная — это дополнительное освещение. Ведь на рубеже XIX–XX вв. электричество было привилегией элиты, а цена электроэнергии в России была самой высокой в Европе. А немного позже в целях экономии свет в типовых домах днём просто отключали. Так что окно между кухней и ванной позволяло пользоваться последней без дополнительных источников освещения.

Версия № 2 — защита от взрыва, от ударной волны

В старых домах на кухнях стояли дровяные плиты, затем их сменили газовые колонки. Эти приборы, к сожалению, могли "хлопнуть". Считалось, что окно между кухней и ванной может ослабить взрывную волну и уменьшить разрушительные последствия. Но сомневаемся: вряд ли тонкая стена между ванной и кухней устояла бы при взрыве — и окно тут абсолютно бесполезно.

Версия № 3 — безопасность

Окно между ванной и кухней в старых домах: зачем так делали? Фото © LIFE

Это одна из версий о предназначении застеклённой части стены в старых домах. Немалая часть бытовых несчастных случаев происходит именно в ванной комнате. Скользкий пол, вода и минимум пространства для манёвра могут стать причиной травм. Если человек заперт изнутри, то гораздо проще помочь ему, разбив окно из кухни, нежели сломав дверь. Например, в романе Михаила Булгакова "Собачье сердце" Шариков заперся в ванной, а спасать его пришлось через то самое окно со стороны кухни. Дом по адресу Пречистенка, 13, в котором разворачивались события, построен в 1911 году.

Версия № 4 — борьба с плесенью и влажностью

Ванная комната часто имеет маленькую площадь, и проветрить её очень сложно. Окошко действительно помогало решить эту проблему. Поэтому и сегодня многие архитекторы рекомендуют не отказываться от него.

Версия № 5 — санитарные нормы и борьба с туберкулёзом

Поскольку туберкулёзная палочка очень хорошо себя чувствует именно во влажной среде, считалось, что окно из кухни помогает пропускать в ванную солнечный свет, который убивает бактерии. Фото © LIFE

Пятая версия происхождения хрущёвской загадки была связана со здоровьем населения. В ХХ веке туберкулёз был страшной болезнью, которой страдали многие. Возбудителем заболевания служит палочка Коха, ну просто обожающая сырые тёмные помещения. А так как ванную просушивают редко, а используют часто, там понадобилась дополнительная вентиляция. Через окно, выходящее на кухню, проветривали помещение. Это сокращало количество плесени и помогало людям быть сильными и здоровыми.

Версия № 6 — увеличивает пространство

Довольно прозаическая, но вместе с тем расхожая среди владельцев данных квартир. Они объясняют окно между ванной и кухней в хрущёвке тем, что оно визуально увеличивает тесное помещение ванной комнаты, чтобы человеку было комфортнее в нём находиться.

Версия № 7 — психологический комфорт

Сторонники этой версии утверждают, что окно помогало в вечернее время с кухни увидеть, что в ванной кто-то есть. Фото © ТАСС / Артур Новосильцев