От этих "фотографий", сгенерированных ИИ в стиле 96 года, у вас из-за ностальгии защемит сердце

Похоже, восстание роботов уже не за горами. Потому что, поверьте, они уже на очень высоком уровне развития. Стоит только посмотреть на проделанную искусственным интеллектом работу, чтобы в этом убедиться. Готовы окунуться в свой 1996 год?

Фото © Telegram / Джимми Нейрон 🚀

Оказалось, нейросети хорошо понимают загадочную постсоветскую душу. Ведь, глядя на получившиеся "фотографии", так в груди становится тепло от непонятно откуда взявшейся ностальгии.

Фото © Telegram / Джимми Нейрон 🚀

ИИ-энтузиаст и диджитал-художник Женя Мацкевич с помощью нейросети сгенерировал кадры "Последних выходных лета 96-го". То время, когда уже понимаешь, что тепло скоро закончится, и изо всех сил пытаешься насладиться каждым моментом. Получается очень хорошо, ведь вы молоды, а впереди целая жизнь...

Фото © Telegram / Джимми Нейрон 🚀

Повторяем, это не фотографии — просто картинки, которые сгенерировал искусственный интеллект! Но, согласитесь, их не отличить от стиля и качества настоящих снимков тех лет.

Фото © Telegram / Джимми Нейрон 🚀

Автор хотел передать "слегка щемящее чувство уходящего лета и ощущения от последних тёплых дней". Получилось на сто процентов. Наверняка вы сейчас с трепетом вспоминаете свои летние деньки или приятные моменты, связанные с девяностыми.

Фото © Telegram / Джимми Нейрон 🚀

Бабушка на кухне, которую обустраивали всей семьёй, посиделки у костра с ребятами из класса, минутная влюблённость в девушку, которая прошла мимо среди рядов на рынке...

Фото © Telegram / Джимми Нейрон 🚀

Одежда, окружение, даже то, как ложится свет, — совпадение почти идеальное. Кажется, что мы перенеслись во времени и оказались там, в 1996 году. Держим в руках фотоаппарат и щёлкаем всё подряд.

Фото © Telegram / Джимми Нейрон 🚀

Тут же хочется отдать должное и самой нейросети. Если ещё несколько месяцев назад сгенерировать изображение человека без "багов" не удавалось, то сейчас…

Фото © Telegram / Джимми Нейрон 🚀

Сами всё видите! Отличить синтезированные картинки от реальных фотографий из семейных фотоальбомов почти невозможно.

Фото © Telegram / Джимми Нейрон 🚀

Должно быть, у вас в архивах тоже есть похожие фотографии из той эпохи, глядя на которые проваливаешься в воспоминания о прекрасном, но уже безвозвратно ушедшем времени.

Фото © Telegram / Джимми Нейрон 🚀