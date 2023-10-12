От этих "фотографий", сгенерированных ИИ в стиле 96 года, у вас из-за ностальгии защемит сердце
На этих кадрах — люди, которые никогда не существовали, места, которых не найти на карте, и воспоминания, которых нет ни у кого. Тогда почему, глядя на всё это, любой ребёнок 90-х почувствует ностальгию?
Похоже, восстание роботов уже не за горами. Потому что, поверьте, они уже на очень высоком уровне развития. Стоит только посмотреть на проделанную искусственным интеллектом работу, чтобы в этом убедиться. Готовы окунуться в свой 1996 год?
Оказалось, нейросети хорошо понимают загадочную постсоветскую душу. Ведь, глядя на получившиеся "фотографии", так в груди становится тепло от непонятно откуда взявшейся ностальгии.
ИИ-энтузиаст и диджитал-художник Женя Мацкевич с помощью нейросети сгенерировал кадры "Последних выходных лета 96-го". То время, когда уже понимаешь, что тепло скоро закончится, и изо всех сил пытаешься насладиться каждым моментом. Получается очень хорошо, ведь вы молоды, а впереди целая жизнь...
Повторяем, это не фотографии — просто картинки, которые сгенерировал искусственный интеллект! Но, согласитесь, их не отличить от стиля и качества настоящих снимков тех лет.
Автор хотел передать "слегка щемящее чувство уходящего лета и ощущения от последних тёплых дней". Получилось на сто процентов. Наверняка вы сейчас с трепетом вспоминаете свои летние деньки или приятные моменты, связанные с девяностыми.
Бабушка на кухне, которую обустраивали всей семьёй, посиделки у костра с ребятами из класса, минутная влюблённость в девушку, которая прошла мимо среди рядов на рынке...
Одежда, окружение, даже то, как ложится свет, — совпадение почти идеальное. Кажется, что мы перенеслись во времени и оказались там, в 1996 году. Держим в руках фотоаппарат и щёлкаем всё подряд.
Тут же хочется отдать должное и самой нейросети. Если ещё несколько месяцев назад сгенерировать изображение человека без "багов" не удавалось, то сейчас…
Сами всё видите! Отличить синтезированные картинки от реальных фотографий из семейных фотоальбомов почти невозможно.
Должно быть, у вас в архивах тоже есть похожие фотографии из той эпохи, глядя на которые проваливаешься в воспоминания о прекрасном, но уже безвозвратно ушедшем времени.
Делитесь в комментариях, какие чувства эти кадры вызвали у вас. Ностальгию? То самое "щемящее чувство", о котором говорил автор?
Telegram / Джимми Нейрон 🚀