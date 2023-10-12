Эти 6 пород собак обожали в СССР, а теперь их никто не заводит

Времена СССР, в частности 80–90-е, запомнились многим не только песнями "Ласкового мая" и водкой, но и культом собак. По вечерам площадка у соседней школы напоминала контактный зоопарк, а газон по соседству с ней выглядел как поднос с профитролями. Да, мода диктует свои законы, в том числе и на животных. Когда-то в Советском Союзе были популярны породы собак, которые сейчас почти не встречаются. О нынешних цвергпинчерах, корги и шарпеях тогда и не слыхивали. Каких пёселей было модно держать в СССР?

1. Советские любимицы — порода колли

Модные собаки СССР, в частности колли, куда-то пропали с улиц современных городов, на их место пришли другие "трендовые" псы. Фото © ТАСС / Максимов

После того как в СССР показали американский сериал "Лесси", собака с длинной бело-рыжей шерстью стала просто бешено популярной. Щенок колли стоил как средняя зарплата инженера, и пользовались они таким спросом, что за малышами выстраивались в очередь за год. Надо сказать, что многие даже не знали, что эта порода называется колли, или шотландская овчарка, — приобрести хотели именно щенка Лесси.

2. Популярный в СССР сенбернар

Какие породы собак обожали граждане Советского Союза? Фото © ТАСС / Олег Булдаков

Несколько представителей этой крупной породы были завезены в СССР сразу после Великой Отечественной войны. Со временем их становилось всё больше — добродушный, спокойный характер, крупная миловидная голова, горделивое обаяние делали этого "плюшевого мишку" прекрасной собакой-компаньоном.

3. Модной породой собак в СССР была и болонка

Болонка была модной в СССР породой собак, но сейчас её редко кто заводит. Фото © ТАСС / Пётр Носов

В СССР почти не было маленьких декоративных собачек. Но в 60-е годы ленинградские кинологи вывели так называемую русскую цветную болонку. Она стала мегапопулярной в Стране Советов. А сейчас, говорят, на всю Москву едва ли наберётся три сотни особей этой породы.

4. Эрдельтерьер — любимая гражданами Советского Союза порода собак

За что в СССР любили собак породы эрдельтерьер? Фото © ТАСС / Борис Кавашкин

В 1979-м электронный эрдель Рэсси из нового детского фильма "Приключения Электроника" заставил мечтать о себе и детей, и их родителей. В самом деле, эта симпатичная собака в мелкую кучеряшку похожа на живую игрушку. Исключительно послушный, воспитанный и приветливый эрдельтерьер своим появлением на улицах вызывал неизменные восторги. Кроме золотого характера подарком для его счастливых обладателей была и особенная шерсть, не требующая вообще никакого ухода.

5. За что в СССР любили догов

Куда делись колли, болонки и доги? Прощай, советская мода на этих собак! Фото © ТАСС / Пётр Носов

Дорогих щенков дога особенно охотно стали приобретать после того, как вся страна посмотрела фильм "Приключения Шерлока Холмса" с Ливановым и Соломиным по мотивам повести "Собака Баскервилей" Артура Конан Дойля. Иметь такую псину считалось признаком стиля, статуса и хорошего вкуса. Уравновешенный и сильный дог не боялся русских морозов и отличался особенной любовью к детям.

6. Афганская борзая — популярная в СССР порода собак

Что за собаки породы бакхмуль и почему их обожали в СССР? Фото © ТАСС / Нетелев Роберт