Wildberries намерен доказать, что не нарушил закон изменением правил оплаты

Маркетплейс Wildberries намерен отстоять свою позицию в Генпрокуратуре, куда представителей компании вызвали после введения комиссии за оплату товаров картами Visa и Mastercard. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе организации.

"Мы получили приглашение на рабочее совещание в Генпрокуратуре, которое посвящено вопросам оплаты покупок на платформе. Wildberries работает в соответствии с требованиями законодательства и неукоснительно его соблюдает, на сегодняшней встрече мы представим свою позицию", — уточняется в заявлении.