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12 октября, 13:25

Wildberries намерен доказать, что не нарушил закон изменением правил оплаты

Маркетплейс Wildberries намерен отстоять свою позицию в Генпрокуратуре, куда представителей компании вызвали после введения комиссии за оплату товаров картами Visa и Mastercard. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе организации.

"Мы получили приглашение на рабочее совещание в Генпрокуратуре, которое посвящено вопросам оплаты покупок на платформе. Wildberries работает в соответствии с требованиями законодательства и неукоснительно его соблюдает, на сегодняшней встрече мы представим свою позицию", — уточняется в заявлении.

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Напомним, крупнейший в России интернет-ретейлер Wildberries ввёл комиссию в размере 3% от стоимости покупки за оплату товаров с международных карт Visa и Mastercard. У маркетплейса якобы нет возможности напрямую обрабатывать операции по картам этих платёжных систем. Представителей компании и российских банков вызвали в Генпрокуратуру РФ.

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Татьяна Миссуми
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