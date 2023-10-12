Решение интернет-магазина Wildberries о введении комиссии для покупателей с банковскими картами Visa и Mastercard не имеет законных оснований, заявил "Газете.Ru" зампред Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. По его мнению, это монопольный грабёж и настоящий способ "отжимать" деньги у пользователей.

Депутат отметил, что компания привыкла развиваться за счёт грабежа своих деловых партнёров и ужесточения условий для продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов, однако теперь решила перейти "к отжиманию денег у покупателей". При этом он предположил, что введённая комиссия может быть просто поводом повысить цены на товары, а также предлогом для перевода покупателей на систему "МИР".

"Это просто, с моей точки зрения, очередной монопольный грабёж после истории с их абсолютно омерзительным поведением в отношении партнёров весной этого года. Я участвовал в переговорах с ними, я видел, как они себя вели", — подчеркнул Делягин.