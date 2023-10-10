Владелица Wildberries сбежала от журналистов Лайфа после вопроса о мышах в товарах
Хозяйка Wildberries Бакальчук не ответила на вопрос о мышах в заказах
Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук сбежала от журналистов после неудобного вопроса о грызунах на складах маркетплейса. Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал SHOT.
Владелица Wildberries сбежала от журналистов после вопроса о грызунах на складах. Видео © Telegram / SHOT
В кулуарах Международного форума электронной коммерции и ретейла ECOM Retail Week 2023 в Москве Бакальчук попросили прокомментировать недавно всплывшие факты о мышах и крысах на складах Wildberries. Однако бизнесвумен, которая неоднократно публично заявляла, что сама одевается, заказывая одежду на своём сайте, отказалась отвечать на этот вопрос. Её помощница пообещала комментарий по грызунам сразу после выступления своей начальницы. Однако затем Бакальчук в прямом смысле сбежала от журналистов.
"О любых интервью надо договариваться. Присылайте нам на почту", — бормотала помощница Бакальчук, скрываясь от представителей прессы.
Ранее Лайф рассказывал, как обувная компания отсудила у Wildberries рекордную за текущий год сумму за изгрызенные крысами сапоги. Так, теперь маркетплейс должен поставщику брендов Enzo Logana и Lagatta 202 миллиона рублей.
ТАСС / Владислав Шатило