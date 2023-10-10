Владелица Wildberries сбежала от журналистов Лайфа после вопроса о мышах в товарах

В кулуарах Международного форума электронной коммерции и ретейла ECOM Retail Week 2023 в Москве Бакальчук попросили прокомментировать недавно всплывшие факты о мышах и крысах на складах Wildberries. Однако бизнесвумен, которая неоднократно публично заявляла, что сама одевается, заказывая одежду на своём сайте, отказалась отвечать на этот вопрос. Её помощница пообещала комментарий по грызунам сразу после выступления своей начальницы. Однако затем Бакальчук в прямом смысле сбежала от журналистов.