Обувная компания отсудила у Wildberries рекордные 200 млн за изгрызенные крысами сапоги

Суд удовлетворил иск крупного поставщика женской обуви к Wildberries и обязал маркетплейс выплатить организации рекордную за текущий год сумму. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

Так, теперь "Ягодки" должны поставщику брендов Enzo Logana и Lagatta 202 миллиона рублей за изгрызенную крысами и пропавшую со складов продукцию.

Напомним, рекордный в этом году иск был подан после того, как покупатели начали массово возвращать буквально съеденную грызунами обувь. Кроме того, когда компания решила расторгнуть договор с Wildberries, оказалось, что из 34 тысяч пар по базе осталось только 13 тысяч.