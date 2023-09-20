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20 сентября, 14:24

Обувная компания отсудила у Wildberries рекордные 200 млн за изгрызенные крысами сапоги

Обувная компания выиграла иск к Wildberries на сумму свыше 200 миллионов рублей

Суд удовлетворил иск крупного поставщика женской обуви к Wildberries и обязал маркетплейс выплатить организации рекордную за текущий год сумму. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

Крысы испортили не одну пару обуви брендов Enzo Logana и Lagatta на подмосковных складах Wildberries. Фото © SHOT

Крысы испортили не одну пару обуви брендов Enzo Logana и Lagatta на подмосковных складах Wildberries. Фото © SHOT

Так, теперь "Ягодки" должны поставщику брендов Enzo Logana и Lagatta 202 миллиона рублей за изгрызенную крысами и пропавшую со складов продукцию.

Работники Wildberries пожаловались, что их заставляют отправлять промокшие товары

Работники Wildberries пожаловались, что их заставляют отправлять промокшие товары

Напомним, рекордный в этом году иск был подан после того, как покупатели начали массово возвращать буквально съеденную грызунами обувь. Кроме того, когда компания решила расторгнуть договор с Wildberries, оказалось, что из 34 тысяч пар по базе осталось только 13 тысяч.

Обложка ©

ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Матвей Константинов
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