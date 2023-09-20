Обувная компания отсудила у Wildberries рекордные 200 млн за изгрызенные крысами сапоги
Обувная компания выиграла иск к Wildberries на сумму свыше 200 миллионов рублей
Суд удовлетворил иск крупного поставщика женской обуви к Wildberries и обязал маркетплейс выплатить организации рекордную за текущий год сумму. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.
Крысы испортили не одну пару обуви брендов Enzo Logana и Lagatta на подмосковных складах Wildberries. Фото © SHOT
Так, теперь "Ягодки" должны поставщику брендов Enzo Logana и Lagatta 202 миллиона рублей за изгрызенную крысами и пропавшую со складов продукцию.
Напомним, рекордный в этом году иск был подан после того, как покупатели начали массово возвращать буквально съеденную грызунами обувь. Кроме того, когда компания решила расторгнуть договор с Wildberries, оказалось, что из 34 тысяч пар по базе осталось только 13 тысяч.
ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV