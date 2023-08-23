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23 августа, 15:33

Работники Wildberries пожаловались, что их заставляют отправлять промокшие товары

SHOT: В Wildberries заставляют отправлять клиентам товары из затопленного склада

Сотрудники затопленного склада Wildberries в подмосковной Электростали заявили, что их заставляют отправлять промокшие товары в пункты выдачи заказов (ПВЗ). Предполагается, что после этого их будут выдавать покупателям.

Затопленный склад Wildberries в подмосковной Электростали. Видео © Telegram / "SHOT Проверка"

Как сообщает телеграм-канал "SHOT Проверка", один из работников ПВЗ заявил, что на склад приехала фура с 20 тысячами единиц товара, причём руководство запретило отправлять мокрые вещи в брак.

Зрелищный водопад на складе Wildberries испортил товары на 15 млн

Зрелищный водопад на складе Wildberries испортил товары на 15 млн

Лайф напоминает, что 20 августа Москву и область накрыл сильнейший ливень с грозой и шквалистым ветром. Непогода превратила улицы в реки, вода затопила даже ряд ТЦ, а на складе Wildberries с рухнувшего потолка начал литься водопад. При этом сообщалось, что Wildberries возместит продавцам ущерб за затопленный товар в Электростали.

Обложка ©

Telegram / "SHOT Проверка"

Никита Осипов
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