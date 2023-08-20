Wildberries возместит продавцам ущерб за затопленный водопадом товар в Электростали
Wildberries возместит ущерб за повреждённый из-за ливня товар в Электростали
Склад Wildberries в Подмосковье затопило во время дождя. Обложка © VK / "Москва. Город новостей"
Пресс-служба маркетплейса Wildberries прокомментировала инцидент на складе в Электростали, где из-за повреждения крыши ливень затопил часть помещения вместе с товаром. Нанесённый компании ущерб будет подсчитан, а продавцы получат компенсацию за потерянную продукцию, пообещали представители площадки.
В Wildberries подчеркнули, что никто из сотрудников склада не пострадал, так как весь персонал был незамедлительно эвакуирован. В настоящее время на месте ЧП ведутся ремонтные работы.
"Товары перемещены в другие секции склада. Сумма ущерба будет установлена в ходе инвентаризации, после чего компенсируем продавцам стоимость утраченного товара", — поделилась пресс-служба с RT.
Ранее Лайф публиковал видео с затопленного дождём склада Wildberries в Электростали. На кадрах видно, что мощный поток воды хлынул на стеллажи и коробки.