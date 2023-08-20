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20 августа, 18:54

Wildberries возместит продавцам ущерб за затопленный водопадом товар в Электростали

Wildberries возместит ущерб за повреждённый из-за ливня товар в Электростали

<p>Склад Wildberries в Подмосковье затопило во время дождя. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/tvcmoscow?w=wall-195924008_24679" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Москва. Город новостей"</a></p>

Склад Wildberries в Подмосковье затопило во время дождя. Обложка © VK / "Москва. Город новостей"

Пресс-служба маркетплейса Wildberries прокомментировала инцидент на складе в Электростали, где из-за повреждения крыши ливень затопил часть помещения вместе с товаром. Нанесённый компании ущерб будет подсчитан, а продавцы получат компенсацию за потерянную продукцию, пообещали представители площадки.

В Wildberries подчеркнули, что никто из сотрудников склада не пострадал, так как весь персонал был незамедлительно эвакуирован. В настоящее время на месте ЧП ведутся ремонтные работы.

"Товары перемещены в другие секции склада. Сумма ущерба будет установлена в ходе инвентаризации, после чего компенсируем продавцам стоимость утраченного товара", — поделилась пресс-служба с RT.

Появилось видео бегства людей со склада Wildberries из-за мощного водопада с потолка

Появилось видео бегства людей со склада Wildberries из-за мощного водопада с потолка

Ранее Лайф публиковал видео с затопленного дождём склада Wildberries в Электростали. На кадрах видно, что мощный поток воды хлынул на стеллажи и коробки.

Илья Пушкарев
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