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20 августа, 15:52

Море посылок: Зрелищный водопад на складе Wildberries в Электростали попал на видео

Крыша склада Wildberries в Электростали рухнула из-за мощного ливня

Обрушившийся на Москву ливень пробил кровлю склада Wildberries в подмосковной Электростали, вода затопила помещение с товарами. В Сети появились кадры инцидента.

Склад Wildberries в Подмосковье затопило из-за дождя. Видео © VK / Москва. Город новостей / Электросталь, новостная нейтраль

Крыша под напором дождевого потока просела и, не выдержав, провалилась. Вода хлынула на коробки, стеллажи и палеты. О пострадавших не сообщается, в организации оценивают ущерб, но, судя по кадрам, повреждено множество посылок.

Ozon обратился к владельцам товаров после пожара на складе в Подольске

Ozon обратился к владельцам товаров после пожара на складе в Подольске

Напомним, сегодня Москву и область накрыл сильнейший ливень с грозой и шквалистым ветром. Непогода превратила улицы города в реки, из-за чего был объявлен третий, оранжевый уровень погодной опасности. На севере столицы выпало более 40% месячной нормы осадков менее чем за час.

Обложка ©

VK / Москва. Город новостей

Татьяна Миссуми
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