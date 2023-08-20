Море посылок: Зрелищный водопад на складе Wildberries в Электростали попал на видео

Обрушившийся на Москву ливень пробил кровлю склада Wildberries в подмосковной Электростали, вода затопила помещение с товарами. В Сети появились кадры инцидента.

Крыша под напором дождевого потока просела и, не выдержав, провалилась. Вода хлынула на коробки, стеллажи и палеты. О пострадавших не сообщается, в организации оценивают ущерб, но, судя по кадрам, повреждено множество посылок.