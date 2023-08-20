Море посылок: Зрелищный водопад на складе Wildberries в Электростали попал на видео
Крыша склада Wildberries в Электростали рухнула из-за мощного ливня
Обрушившийся на Москву ливень пробил кровлю склада Wildberries в подмосковной Электростали, вода затопила помещение с товарами. В Сети появились кадры инцидента.
Склад Wildberries в Подмосковье затопило из-за дождя. Видео © VK / Москва. Город новостей / Электросталь, новостная нейтраль
Крыша под напором дождевого потока просела и, не выдержав, провалилась. Вода хлынула на коробки, стеллажи и палеты. О пострадавших не сообщается, в организации оценивают ущерб, но, судя по кадрам, повреждено множество посылок.
Напомним, сегодня Москву и область накрыл сильнейший ливень с грозой и шквалистым ветром. Непогода превратила улицы города в реки, из-за чего был объявлен третий, оранжевый уровень погодной опасности. На севере столицы выпало более 40% месячной нормы осадков менее чем за час.