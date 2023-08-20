На севере Москвы выпало более 40% месячной нормы осадков менее чем за час
За час в некоторых столичных районах выпало более 40% месячной нормы осадков. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.
Мощный ливень накрыл Москву. Видео © T.me / ЧП / Москва
"В период с 15:00 до 16:00 на город обрушились сверхинтенсивные осадки. В отдельных районах менее чем за час выпало свыше 40% месячной нормы осадков", — говорится в сообщении.
Наибольшее количество осадков было зафиксировано в Северо-Восточном (33 мм), Северном (30 мм) и Северо-Западном автономном округе (30 мм). Как отметили в ведомстве, основной объём осадков уходит в ливневую сеть самотёком. Сотрудники следят за обстановкой в городе и при необходимости применяют откачивающую технику. В столице продолжается дежурство 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток".
Напомним, сегодня Москву и область накрыл сильнейший ливень с грозой и шквалистым ветром. Непогода превратила улицы города в реки, из-за чего был объявлен третий, оранжевый уровень погодной опасности. Причём вода затопила не только многие дороги, но и магазин техники DNS в торговом центре "Парк 11".
Агентство "Москва" / Чингаев Ярослав