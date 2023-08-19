До 39 градусов: Названы российские регионы, где ожидается "турецкая" жара

В ближайшие выходные дни жителей Краснодарского края и Северного Кавказа ожидает аномальная жара, до 39 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Кроме того, температура порядка 30 градусов ожидается на юге Центрального и Приволжского федеральных округов.

"В Краснодарском крае, на Ставрополье, в Ростовской области, республиках Северного Кавказа очень жаркая погода до 39 градусов... Это не краснодарская погода, а турецкая погода, характерная по климату для юга Турции. Вот она будет такой на выходных и в течение первой половины следующей недели", — рассказал Вильфанд в беседе с ТАСС.

По словам метеоролога, причиной жары является антициклональный режим. Температура воздуха поднимется на 4-6 градусов выше нормы.

Также жара ожидается на юге Центрального федерального округа — это Тамбовская, Воронежская, Курская, Липецкая и Белгородская области. Там будет 30 градусов и выше. Не менее высокие температуры прогнозируются в Приволжском федеральном округе — Удмуртии, Нижегородской и Кировской областях. А вот с середины следующей недели температура пойдёт на спад, понизившись примерно до 20 градусов.