Врач дал пожилым советы о том, как при жаре избежать фатальных последствий

Во время летней жары пожилым людям следует выехать за город и побольше пить чистой воды, чтобы избежать осложнений для здоровья. Об этом "Газете.Ru" рассказал врач – гериатр-невролог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ им. М.В. Ломоносова Валерий Новосёлов.

"Газировки, соки, морсы и другие напитки с сахаром лучше не употреблять, так как почти у всех людей в возрасте нарушен обмен сахара в крови и часто есть преддиабет", — добавил он.

По его словам, важно не перегреваться и не сидеть в душной квартире. Если есть возможность, то нужно перебраться на лето в загородный дом или же приобрести кондиционер и установить его в спальне. Медик предупредил, что с возрастом организм хуже адаптируется к жаре и летняя погода становится частой причиной смерти пенсионеров.