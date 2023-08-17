Терапевт дала советы, как подготовиться к сезону простуд

Чтобы подготовить организм к сезону простуд, нужно в последний месяц лета больше гулять на свежем воздухе, начать регулярно заниматься физической культурой и как можно больше есть фруктов и овощей. Такие советы дала терапевт Надежда Чернышова.

Также врач рекомендовала закаливаться: ходить босиком, купаться в водоёмах или постепенно понижать температуру в душе. А ещё в борьбе с осенними вирусами поможет соблюдение режима сна. Причём укладываться нужно до полуночи и не спать слишком долго. Отпускникам врач посоветовала постепенно возвращаться к нормальному режиму за несколько дней до выхода на работу. Также стоит ложиться чуть раньше. Кроме того, Чернышова в беседе с газетой "Вечерняя Москва" призвала именно летом пройти медицинское обследование.