Россияне рассказали, за что ненавидят осень и как будут бороться с хандрой

Преобладающая доля россиян (70%) любит осень. В первую очередь они ценят красоту (55%) в это время года. При этом 20% респондентов сказали, что золотую пору не любят, а 10% — вообще ненавидят. Такие результаты опроса телемедицинского сервиса "Доктрис" приводит "Газета.ru".

Также любителям осени нравится то, что в это время года спадает жара (33%), идут дожди (27%), возвращается деловой режим и отправляются в школу дети (9%). Ещё 13% отметили приближение своего дня рождения, а 3% уже не так обидно работать в офисе. А ненавистники осени сказали, что не любят дождь, холод и грязь (42%), также в золотую пору 37% тяжело вставать по утрам, а 17% пожаловались на короткий световой день.

Кроме того, 42% россиян плохо относятся к осени из-за проблем со здоровьем. Так, у 20% усиливается усталость и начинается хандра, у 16% появляется простуда, а у 6% обостряются хронические заболевания. Респонденты также рассказали о настроении в это время года. 70% сказали, что каждый сам влияет на своё состояние, поэтому 34% занимаются спортом, проводят время с семьёй и друзьями, занимаются хобби, 20% пьют витамины для поддержания тонуса и самочувствия, 16% респондентов помогают походы в театры и музеи, 9% уезжают осенью в тёплые края, а 7% россиян ходят к психологу. В данном вопросе участники опроса могли выбрать сразу несколько ответов. При этом 30% считают, что хорошего настроения в золотую пору быть не может.