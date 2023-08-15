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15 августа, 18:52

Врач дала 3 совета, которые помогут подготовить организм к осени

Врач Беляева: Здоровый сон и правильное питание не дадут заболеть осенью

Наступление осени ассоциируется у многих не только с листопадами и приятной прохладой, но и с заболеваниями, которые возникают на фоне похолодания и дождей. Организм нужно подготовить к сезону простуд, выполнив ряд простых рекомендаций, считает врач общей практики Мария Беляева.

По её словам, больше всего в это время организм нуждается в правильном питании и здоровом сне. Меню необходимо составлять таким образом, чтобы в блюдах содержалось достаточное количество белков и сложных углеводов. Не ошибкой будет и употребление витаминов, которые стоит согласовать с врачом. Физическая активность также положительно отразится на силе иммунитета.

"Желательно спать не менее семи часов в день и при этом избегать охлаждения и сквозняка", — рассказала Беляева интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Врач перечислил неочевидные причины простуды летом

Врач перечислил неочевидные причины простуды летом

Напомним, что простуда может поджидать человека не только в период осенней прохлады, но и во время летней жары. Спастись от зноя зачастую позволяет кондиционер, возможностями которого не стоит злоупотреблять.

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Freepik

Илья Пушкарев
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