Врач дала 3 совета, которые помогут подготовить организм к осени

Наступление осени ассоциируется у многих не только с листопадами и приятной прохладой, но и с заболеваниями, которые возникают на фоне похолодания и дождей. Организм нужно подготовить к сезону простуд, выполнив ряд простых рекомендаций, считает врач общей практики Мария Беляева.

По её словам, больше всего в это время организм нуждается в правильном питании и здоровом сне. Меню необходимо составлять таким образом, чтобы в блюдах содержалось достаточное количество белков и сложных углеводов. Не ошибкой будет и употребление витаминов, которые стоит согласовать с врачом. Физическая активность также положительно отразится на силе иммунитета.

"Желательно спать не менее семи часов в день и при этом избегать охлаждения и сквозняка", — рассказала Беляева интернет-изданию "Подмосковье сегодня".