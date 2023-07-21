Врач перечислил неочевидные причины простуды летом

Риск заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями сохраняется даже летом, особенно для людей с пониженным иммунитетом. Благодаря более высокой температуре и влажности вероятность заразиться некоторыми видами ОРВИ может быть ниже, чем в холодное время года, однако всё же остаётся значительной. Об этом в беседе с Лайфом рассказал врач – терапевт-кардиолог медицинского центра "СМ-Клиника" Рустем Османов.

"Люди, которые работают в закрытых многолюдных помещениях с плохой вентиляцией, также подвержены риску заражения ОРВИ. Бытовой кондиционер может не обеспечивать достаточный приток свежего воздуха, особенно если в помещении много людей. Это может привести к накоплению бактерий и вирусов в воздухе, что может увеличить риск заражения простудой", — пояснил эксперт.

Так, источником бактерий, которые могут размножаться в конденсате, могут быть кондиционеры, отметил врач. Если фильтры и дренажная система не очищаются регулярно, то эти микроорганизмы могут вызывать различные заболевания, связанные с дыхательными путями, например бронхит и пневмонию. В сравнении с кондиционерами вентиляторы более безопасны для здоровья, однако следует помнить, что они не очищают воздух от микроорганизмов, а просто перемешивают его, поэтому не способны полностью защитить от заражения ОРВИ, пояснил Османов.

По словам специалиста, употребление ледяных напитков также может привести к резкому перепаду температур в горле и желудке, вызвав раздражение слизистой оболочки и поспособствовав росту патогенной микрофлоры. Кроме того, холодные жидкости могут стимулировать перистальтику кишечника, тем самым вызывая появление чувства голода. Для того чтобы избежать нежелательных последствий, следует пить ледяные напитки маленькими глотками. При этом крайне важно следить и за гигиеной, чтобы случайно не заразиться инфекциями через посуду, предупредил врач.

"Поэтому, несмотря на то что простудные заболевания чаще всего связаны с зимним периодом, летом также необходимо следить за своим здоровьем и соблюдать правила профилактики, чтобы избежать заражения вирусами и бактериями", — заключил собеседник Лайфа.