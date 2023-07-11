Врач назвал 5 главных правил, которые позволят не столкнуться с летней аллергией

Если весеннюю аллергию обычно вызывает пыльца деревьев, то в разгар лета она обусловлена пыльцой цветущих трав. Обычно заболевание сопровождается заложенностью носа, насморком, чиханием, кашлем, зудом или слезотечением, его можно спутать с простудой или ОРВИ. Как уберечься от аллергии летом, Лайфу рассказал аллерголог и иммунолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Сергей Быков.

По словам врача, аллергию может вызвать практически любой тип травы, но чаще всего это пыльца злаковых трав (пырея, тимофеевки, лисохвоста, ежи сборной, овсяницы, мятлика, райграса, ржи, пшеницы и других). Также могут подпортить самочувствие лебеда, амброзия, полынь, конопля, крапива. Ещё один сильный аллерген — споры и мицелий плесени, растущей в разлагающихся листьях, скошенной траве, компостных кучах и гниющей влажной древесине.

Ещё одной причиной аллергии в июле могут быть насекомые (осы, пчёлы, шмели и др.), чей яд обладает высоким аллергенным потенциалом и вызывает тяжёлые реакции.

5 советов, как избежать аллергии летом, от врача-аллерголога Сергея Быкова

1. Избегайте контакта с аллергенами: по возможности носите защитные очки и маску, не ешьте продукты, которые вызывают у вас реакцию, избегайте насекомых или используйте защитные средства от них, не касайтесь лица и глаз руками.

2. Следите за прогнозом погоды в течение суток, наличием пыльцы в воздухе (обычно её больше утром и вечером, а также в сухую погоду).

3. Регулярно убирайте пыль, мойте полы и используйте очиститель воздуха с hepa-фильтром. Принимайте душ, чтобы смыть пыльцу, меняйте одежду после прогулок. Не сушите бельё на улице из-за возможного оседания пыльцы.

4. Обращайтесь к врачу-аллергологу. Не занимайтесь самолечением, а следуйте рекомендациям специалиста. Принимайте антигистаминные препараты при появлении симптомов аллергии или профилактически, если вы знаете свой аллерген.

5. Если у вас аллергия на пыльцу злаковых и сорных трав, то вы можете столкнуться с такой проблемой, как перекрёстная аллергия на мед и его продукты, спиртные напитки с травами, пиво, квас, цитрусовые, арахис, бобы, кукурузу, щавель, семена подсолнечника, халву, горчицу, цикорий, бахчевые культуры, зелень и специи (сельдерей, петрушка, тмин, укроп, карри, перец, анис, корица, имбирь, кориандр).

"Это значит, что некоторые продукты могут вызвать аллергическую реакцию, потому что их белки похожи на белки пыльцы. Но не спешите отказываться от этих продуктов, если вы не чувствуете симптомы аллергии после их употребления. Термическая обработка способствует переносимости продукта в большинстве случаев", — посоветовал врач.