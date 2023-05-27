Врач назвал опасные последствия, к которым может привести укус пчелы

Яд ос и пчёл состоит из токсинов, способных вызвать отравление, скачок давления, удушье. Об этом рассказал врач-дерматовенеролог Роман Иванов. При этом, объяснил эксперт, эти насекомые не агрессивны: специально на людей они не нападают и жалят только в случае угрозы для себя.

"В России наиболее распространены медоносные пчёлы, бумажные, германские осы и шершни (это тоже разновидность ос). В Приморье, Хабаровском крае и Еврейском АО водятся также азиатские гигантские шершни — их яд особенно опасен для людей, предрасположенных к развитию аллергических реакций", — объяснил Иванов в интервью RT.

Эксперт объяснил, что осиный и пчелиный яд имеет сложный биохимический состав. Его особые белки, ферменты, полипептиды и гистамины негативно влияют на артериальное давление, пищеварение, вызывают воспаление, аллергическую реакцию и даже паралич.

Иванов напомнил, что смертельной дозой для человека считается укус тысячи пчёл, так что, если ужалит одна, переживать точно не стоит: иммунная система нейтрализует токсины. Кроме того, жало нужно выдавить линейкой и приложить холодный компресс на 10–15 минут, также можно принять антигистаминные средства.

Если укус в области лица — распухает язык и гортань, и это может привести к удушью, объяснил врач. В таком случае при возникновении слабости, головокружения, тошноты и рвоты нужно вызывать скорую помощь. Сделать это надо и в тех ситуациях, когда пчела ужалила в область гортани, например когда вы проглотили её с едой, а также если атаковали сразу несколько насекомых. Если человек дома один — лучше открыть входную дверь в ожидании приезда медиков.