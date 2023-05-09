Спецпроект LIFE ко Дню Победы:

ПОВТОРЯЯ ПОДВИГ

Регион

Уведомления отключены

9 мая, 15:13

Пчёлы-стервятники атаковали выживших в ДТП пассажиров автобуса: 6 человек умерло и 11 ранено

В Никарагуа шесть человек погибли от укусов пчёл после ДТП с автобусом

В Никарагуа водитель автобуса в результате ДТП наехал на ульи с африканскими пчёлами, из-за чего потревоженные насекомые напали на пассажиров. От ядовитых укусов погибло шесть человек, сообщает газета Express.

Всего в салоне автобуса было 60 пассажиров. В какой-то момент 22-летний водитель съехал с дороги, транспорт упал в овраг, где располагались кофейная плантация и пчелиные ульи. Насекомые вылетели и атаковали как минимум 45 человек.

От пчелиного яда четыре пассажира скончались на месте, ещё двое — в больнице. Укусы получили не менее 17 человек, всех пострадавших доставили в местную больницу в крайне тяжёлом состоянии.

Калининградец так сильно любит мёд, что установил в квартире многоэтажки пчелиные ульи

Калининградец так сильно любит мёд, что установил в квартире многоэтажки пчелиные ульи

Ранее Лайф писал, что в США заключённый умер от укусов насекомых, обитавших в его грязной камере. Мужчина провёл там всего три месяца: он ожидал перевода в исправительное учреждение другого штата для предъявления обвинительного приговора.

Обложка ©

Wikipedia / JMK

Ирина Фальке
  • Новости
  • Никарагуа
  • ДТП
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров