Пчёлы-стервятники атаковали выживших в ДТП пассажиров автобуса: 6 человек умерло и 11 ранено

В Никарагуа водитель автобуса в результате ДТП наехал на ульи с африканскими пчёлами, из-за чего потревоженные насекомые напали на пассажиров. От ядовитых укусов погибло шесть человек, сообщает газета Express.

Всего в салоне автобуса было 60 пассажиров. В какой-то момент 22-летний водитель съехал с дороги, транспорт упал в овраг, где располагались кофейная плантация и пчелиные ульи. Насекомые вылетели и атаковали как минимум 45 человек.

От пчелиного яда четыре пассажира скончались на месте, ещё двое — в больнице. Укусы получили не менее 17 человек, всех пострадавших доставили в местную больницу в крайне тяжёлом состоянии.