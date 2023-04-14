Заключённого заживо съели насекомые в американской тюрьме
WP: В США заключённый умер от укусов насекомых, обитавших в его грязной камере
В тюрьме американского штата Джорджия заключённый умер от укусов насекомых, обитавших в его грязной камере, сообщила газета Washington Post.
По данным издания, смерть Лэшона Томпсона, арестованного по обвинению в нанесении побоев, произошла ещё в сентябре 2022 года. На момент смерти в течение трёх месяцев мужчина находился в тюрьме Атланты и ожидал перевода в исправительное учреждение другого штата для предъявления обвинительного приговора.
Камера, в которой насекомые съели заживо заключённого. Фото © Washington Post
Сотрудник тюрьмы, который обнаружил съеденного заживо насекомыми заключённого, был вынужден надеть специальный защитный костюм, поскольку камера была очень грязной, также в ней обитали вши и постельные клопы. Судмедэксперты нашли на трупе "порезы и повреждения от многократного сдирания кожи". Семья Томпсона намерена обратиться в суд в связи с произошедшим инцидентом.
А ранее Мохаммеда Слахи, отсидевший 14 лет в Гуантанамо, рассказал о жутких пытках в тюрьме. По словам мужчины, из-за издевательств он был вынужден сознаться в преступлениях, к которым не имеет никакого отношения.
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