Заключённого заживо съели насекомые в американской тюрьме

В тюрьме американского штата Джорджия заключённый умер от укусов насекомых, обитавших в его грязной камере, сообщила газета Washington Post.

По данным издания, смерть Лэшона Томпсона, арестованного по обвинению в нанесении побоев, произошла ещё в сентябре 2022 года. На момент смерти в течение трёх месяцев мужчина находился в тюрьме Атланты и ожидал перевода в исправительное учреждение другого штата для предъявления обвинительного приговора.

Камера, в которой насекомые съели заживо заключённого. Фото © Washington Post