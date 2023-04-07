Бут ответил на слухи об отправке Трампу инструкций по выживанию в американской тюрьме
Бут опроверг информацию об отправке Трампу инструкции по выживанию в тюрьме США
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Россиянин Виктор Бут заявил, что не отправлял экс-президенту США Дональду Трампу инструктаж по выживанию в американской тюрьме. Об этом он заявил в беседе с телеканалом "Звезда".
В СМИ перед этим появилась информация, что Бут якобы отправил Трампу инструкцию, в которой рассказал, как общаться с администрацией в тюрьме, как себя вести на её территории и как наладить контакт с сокамерниками.
"Я хочу официально заявить, что инструкцию по выживанию Трампа в американской тюрьме я не посылал. Это фейковая новость", — сказал Бут.
При этом Бут уже отправил американскому политику телеграмму, в которой предупредил Трампа, что его жизнь в настоящий момент находится в опасности и что действующие власти Штатов не остановятся ни перед чем, чтобы отправить его в тюрьму.
Напомним, 8 декабря 2022-го прошёл обмен Виктора Бута, который был осуждён в США на 25 лет, на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, обвинённую в России за хранение наркотиков. Бута задержали в Таиланде в 2008 году и в 2010-м экстрадировали в США. Его обвинили в сговоре с целью незаконной продажи оружия группировке "Революционные вооружённые силы Колумбии", которая в США считается террористической.
Лайф также писал, что бывшего президента США Дональда Трампа обвинили в фальсификации деловых документов по 34 пунктам, а также в проведении скрытых платежей за молчание любовницы-порнозвезды Сторми Дэниэлс в период его избирательной кампании. Он был арестован в Нью-Йорке, но через два часа его отпустили. Сам Трамп предрёк Штатам дорогу в ад.