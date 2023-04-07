Бут ответил на слухи об отправке Трампу инструкций по выживанию в американской тюрьме

Россиянин Виктор Бут заявил, что не отправлял экс-президенту США Дональду Трампу инструктаж по выживанию в американской тюрьме. Об этом он заявил в беседе с телеканалом "Звезда".

В СМИ перед этим появилась информация, что Бут якобы отправил Трампу инструкцию, в которой рассказал, как общаться с администрацией в тюрьме, как себя вести на её территории и как наладить контакт с сокамерниками.

"Я хочу официально заявить, что инструкцию по выживанию Трампа в американской тюрьме я не посылал. Это фейковая новость", — сказал Бут.