Трамп предстанет перед судом из-за "откупных" для любовницы-порнозвезды

Бывшему лидеру США Дональду Трампу предъявят обвинение 4 апреля по делу о направлении скрытых платежей "за молчание" в период его избирательной кампании 2016 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на одного из адвокатов экс-президента.

По данным издания, в деле против Трампа более 30 эпизодов мошенничества. Как утверждается, незадолго до выборов порнозвезда Сторми Дэниэлс получила от Трампа 130 тысяч долларов за молчание об их сексуальных связях. Эти выплаты были оформлены как судебные расходы. Однако суд может признать, что таким образом политик нарушил закон о выборах и сфальсифицировал деловую документацию.