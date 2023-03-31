Трамп предстанет перед судом из-за "откупных" для любовницы-порнозвезды
CNN: Трампу 4 апреля предъявят обвинение по делу о выплатах порноактрисе за молчание
Сторми Дэниэлс. Обложка © flickr.com / WehoCity
Бывшему лидеру США Дональду Трампу предъявят обвинение 4 апреля по делу о направлении скрытых платежей "за молчание" в период его избирательной кампании 2016 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на одного из адвокатов экс-президента.
По данным издания, в деле против Трампа более 30 эпизодов мошенничества. Как утверждается, незадолго до выборов порнозвезда Сторми Дэниэлс получила от Трампа 130 тысяч долларов за молчание об их сексуальных связях. Эти выплаты были оформлены как судебные расходы. Однако суд может признать, что таким образом политик нарушил закон о выборах и сфальсифицировал деловую документацию.
Прокуратура уже связалась с адвокатами экс-президента, чтобы договориться о задержании политика, после чего его сфотографируют и снимут отпечатки пальцев, а суд вынесет меру пресечения. Таким образом Трамп стал первым бывшим президентом США, против которого выдвинули обвинение по уголовному делу.
Напомним, присяжные Нью-Йорка проголосовали за предъявление обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Сам экс-глава Белого дома назвал обвинения политическим преследованием и заявил, что виновным себя не считает.