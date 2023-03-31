Трамп заявил, что не рассчитывает на справедливое судебное разбирательство в Нью-Йорке

Бывший президент США Дональд Трамп уверен, что судебное разбирательство в Нью-Йорке по его делу не будет справедливым. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

"Они выдвинули против меня это фальшивое, коррупционное и позорное обвинение только потому, что я выступаю за американский народ и они знают, что я не могу получить справедливое разбирательство в Нью-Йорке", — заявил экс-глава Белого дома.