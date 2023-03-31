Адвокат Трампа рассказала, когда он может явиться в суд за обвинениями
NYT: Трамп добровольно может явиться в суд Нью-Йорка 4 апреля
Бывший американский лидер Дональд Трамп может добровольно явиться в суд в Нью-Йорке во вторник, 4 апреля, где ему будут предъявлены обвинения. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на одного из адвокатов экс-президента.
"Ожидается, что Трамп во вторник может добровольно явится в суд, где ему будут предъявлены обвинения", — пишет газета.
Напомним, присяжные Нью-Йорка проголосовали за предъявление обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Сам экс-глава Белого дома назвал обвинения политическим преследованием и заявил, что виновным себя не считает.
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