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31 марта, 00:08

Спикер Палаты представителей США назвал обвинения в адрес Трампа вмешательством в выборы

Намерение предъявить обвинения бывшему американскому лидеру Дональду Трампу является ничем иным, как попыткой вмешательства в предстоящие президентские выборы в США. Такое мнение высказал спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти.

"[Прокурор американского округа Нью-Йорк] Элвин Брэгг нанёс непоправимый ущерб нашей стране, пытаясь вмешаться в выборы нашего президента", — написал он в "Твиттере".

Маккарти пообещал привлечь к ответственности Брэгга, аппарат которого проводит разбирательство в отношении Трампа.

Трамп назвал политическим преследованием выдвинутые против него обвинения

Трамп назвал политическим преследованием выдвинутые против него обвинения

Лайф сообщал, что присяжные в США проголосовали за предъявление обвинений бывшему американскому лидеру Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Он назвал политическим преследованием выдвинутые против него обвинения и заявил, что виновным себя не считает.

Обложка ©

unsplash

Оксана Попова
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