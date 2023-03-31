Спикер Палаты представителей США назвал обвинения в адрес Трампа вмешательством в выборы
Намерение предъявить обвинения бывшему американскому лидеру Дональду Трампу является ничем иным, как попыткой вмешательства в предстоящие президентские выборы в США. Такое мнение высказал спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти.
"[Прокурор американского округа Нью-Йорк] Элвин Брэгг нанёс непоправимый ущерб нашей стране, пытаясь вмешаться в выборы нашего президента", — написал он в "Твиттере".
Маккарти пообещал привлечь к ответственности Брэгга, аппарат которого проводит разбирательство в отношении Трампа.
Лайф сообщал, что присяжные в США проголосовали за предъявление обвинений бывшему американскому лидеру Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Он назвал политическим преследованием выдвинутые против него обвинения и заявил, что виновным себя не считает.
unsplash