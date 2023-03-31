Спикер Палаты представителей США назвал обвинения в адрес Трампа вмешательством в выборы

Намерение предъявить обвинения бывшему американскому лидеру Дональду Трампу является ничем иным, как попыткой вмешательства в предстоящие президентские выборы в США. Такое мнение высказал спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти.

"[Прокурор американского округа Нью-Йорк] Элвин Брэгг нанёс непоправимый ущерб нашей стране, пытаясь вмешаться в выборы нашего президента", — написал он в "Твиттере".