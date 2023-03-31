Присяжные в США проголосовали за предъявление обвинений Трампу

Большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений бывшему американскому лидеру Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Об этом пишет телеканал CNN со ссылкой на источники.

Точно не известно, какие обвинения ему будут предъявлены, само заключение будет обнародовано в ближайшие дни. При этом указывается, что экс-главе Белого дома предложат добровольно сдаться.

"Окружная прокуратура Манхэттена расследует дело бывшего президента [Дональда Трампа] в связи с его предполагаемой ролью в схеме скрытых денежных выплат и в связи с участием звезды фильмов для взрослых Сторми Дэниелс, которое датируется президентскими выборами 2016 года", — передаёт канал.