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18 марта, 13:42

Трампу слили дату его ареста

Трамп заявил, что его арестуют 21 марта, и призвал к протестам

<p>Бывший президент США Дональд Трамп. Обложка © Getty Images / Chip Somodevilla</p>

Бывший президент США Дональд Трамп. Обложка © Getty Images / Chip Somodevilla

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его собираются задержать уже в грядущий вторник, 21 марта, и призвал к протестам. По его словам, причиной стали "старые и полностью развенчанные обвинения". О грядущем аресте ему стало известно из-за утечки информации из Прокуратуры округа Манхэттен.

"Ведущий кандидат от Республиканской партии и бывший президент США [Дональд Трамп] будет арестован во вторник. Выходите на протесты, верните нашу страну!" — написал политик на личной странице в своей социальной сети Truth Social.

Трамп, будучи президентом, присвоил подарки от других стран на тысячи долларов

Трамп, будучи президентом, присвоил подарки от других стран на тысячи долларов

Напомним, несколько лет назад стало известно об имевшем место быть романе порноактрисы Сторми Дэниелс и Дональда Трампа. По словам самой актрисы, за молчание ей предлагалось 130 тысяч долларов. В Белом доме эту информацию опровергали. Позднее суд обязал Трампа компенсировать судебные издержки порноактрисе — $44,1 тысячи. Недавно стало известно, что бывшему президенту всё же могут предъявить обвинения.

Матвей Константинов
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