Трампу слили дату его ареста

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его собираются задержать уже в грядущий вторник, 21 марта, и призвал к протестам. По его словам, причиной стали "старые и полностью развенчанные обвинения". О грядущем аресте ему стало известно из-за утечки информации из Прокуратуры округа Манхэттен.