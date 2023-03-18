Трампу слили дату его ареста
Трамп заявил, что его арестуют 21 марта, и призвал к протестам
Бывший президент США Дональд Трамп. Обложка © Getty Images / Chip Somodevilla
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его собираются задержать уже в грядущий вторник, 21 марта, и призвал к протестам. По его словам, причиной стали "старые и полностью развенчанные обвинения". О грядущем аресте ему стало известно из-за утечки информации из Прокуратуры округа Манхэттен.
"Ведущий кандидат от Республиканской партии и бывший президент США [Дональд Трамп] будет арестован во вторник. Выходите на протесты, верните нашу страну!" — написал политик на личной странице в своей социальной сети Truth Social.
Напомним, несколько лет назад стало известно об имевшем место быть романе порноактрисы Сторми Дэниелс и Дональда Трампа. По словам самой актрисы, за молчание ей предлагалось 130 тысяч долларов. В Белом доме эту информацию опровергали. Позднее суд обязал Трампа компенсировать судебные издержки порноактрисе — $44,1 тысячи. Недавно стало известно, что бывшему президенту всё же могут предъявить обвинения.