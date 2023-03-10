Трампу могут предъявить обвинения по делу, связанному с секс-скандалом
NYT: Трампа вызвали дать показания по делу о выплатах бывшей порноактрисе
Экс-порноактриса Стефани Клиффорд и бывший американский президент Дональд Трамп. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / thestormydaniels / ТАСС / АР / Alex Brandon
Экс-президент США Дональд Трамп вызван на допрос по делу о выплатах экс-порноактрисе и стриптизёрше Стефани Клиффорд, известной под псевдонимом Сторми Дэниелс. Как пишет газета The New York Times, политику могут предъявить обвинения в ближайшее время.
Решение допросить Трампа приняла окружная прокуратура в Нью-Йорке. Там заявили адвокатам экс-президента, что Трампу могут предъявить обвинения за то, что он заплатил порноактрисе за молчание о связи с ним. По данным газеты, бывший лидер Америки должен явиться для дачи показаний уже на следующей неделе.
Указано, что, если обвинения будут предъявлены, это станет первым обвинительным актом против экс-президента Штатов. Вместе с этим факт значительным образом повлияет на шансы Трампа вновь стать лидером США в 2024 году. Издание также считает, что подобные предложения почти всегда означают, что обвинительное заключение уже близко.
"Было бы необычно, если бы окружной прокурор Элвин Брэгг уведомил потенциального подсудимого, не добившись в конечном итоге предъявления ему обвинений", — сказано в статье.
Напомним, что в начале 2018 года стало известно о романе Сторми Дэниелс с Дональдом Трампом. По словам актрисы, за молчание о связи адвокат миллиардера Майкл Коэн предлагал порнозвезде 130 тысяч долларов. Белый дом эту информацию опровергал. Позднее суд обязал Трампа компенсировать судебные издержки порноактрисе — $44,1 тысячи.