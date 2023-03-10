Трампу могут предъявить обвинения по делу, связанному с секс-скандалом

Экс-президент США Дональд Трамп вызван на допрос по делу о выплатах экс-порноактрисе и стриптизёрше Стефани Клиффорд, известной под псевдонимом Сторми Дэниелс. Как пишет газета The New York Times, политику могут предъявить обвинения в ближайшее время.

Решение допросить Трампа приняла окружная прокуратура в Нью-Йорке. Там заявили адвокатам экс-президента, что Трампу могут предъявить обвинения за то, что он заплатил порноактрисе за молчание о связи с ним. По данным газеты, бывший лидер Америки должен явиться для дачи показаний уже на следующей неделе.

Указано, что, если обвинения будут предъявлены, это станет первым обвинительным актом против экс-президента Штатов. Вместе с этим факт значительным образом повлияет на шансы Трампа вновь стать лидером США в 2024 году. Издание также считает, что подобные предложения почти всегда означают, что обвинительное заключение уже близко.

"Было бы необычно, если бы окружной прокурор Элвин Брэгг уведомил потенциального подсудимого, не добившись в конечном итоге предъявления ему обвинений", — сказано в статье.