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10 марта, 06:50

Трампу могут предъявить обвинения по делу, связанному с секс-скандалом

NYT: Трампа вызвали дать показания по делу о выплатах бывшей порноактрисе

<p>Экс-порноактриса Стефани Клиффорд и бывший американский президент Дональд Трамп. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / thestormydaniels / ТАСС / АР / Alex Brandon</p>

Экс-порноактриса Стефани Клиффорд и бывший американский президент Дональд Трамп. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / thestormydaniels / ТАСС / АР / Alex Brandon

Экс-президент США Дональд Трамп вызван на допрос по делу о выплатах экс-порноактрисе и стриптизёрше Стефани Клиффорд, известной под псевдонимом Сторми Дэниелс. Как пишет газета The New York Times, политику могут предъявить обвинения в ближайшее время.

Решение допросить Трампа приняла окружная прокуратура в Нью-Йорке. Там заявили адвокатам экс-президента, что Трампу могут предъявить обвинения за то, что он заплатил порноактрисе за молчание о связи с ним. По данным газеты, бывший лидер Америки должен явиться для дачи показаний уже на следующей неделе.

Указано, что, если обвинения будут предъявлены, это станет первым обвинительным актом против экс-президента Штатов. Вместе с этим факт значительным образом повлияет на шансы Трампа вновь стать лидером США в 2024 году. Издание также считает, что подобные предложения почти всегда означают, что обвинительное заключение уже близко.

"Было бы необычно, если бы окружной прокурор Элвин Брэгг уведомил потенциального подсудимого, не добившись в конечном итоге предъявления ему обвинений", — сказано в статье.

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Напомним, что в начале 2018 года стало известно о романе Сторми Дэниелс с Дональдом Трампом. По словам актрисы, за молчание о связи адвокат миллиардера Майкл Коэн предлагал порнозвезде 130 тысяч долларов. Белый дом эту информацию опровергал. Позднее суд обязал Трампа компенсировать судебные издержки порноактрисе — $44,1 тысячи.

Оксана Попова
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