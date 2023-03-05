Трамп захотел создать футуристические "города свободы"

Бывший президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании предложит создать до десяти футуристических "городов свободы" в стране. Для их проектирования объявят открытый конкурс, сообщает газета Politico.

Как уточняет издание, Трамп имеет крупные планы по благоустройству на благо будущего Америки. Среди них в том числе привлечение инвестиций к разработке летательных аппаратов с вертикальным взлётом и посадкой, программа по резкому росту численности населения за счёт "детских бонусов", создание "ульев промышленности" для снижения технологической зависимости от Китая.

"Если оглянуться на три года назад, то, что мы делали, было немыслимо. Как это было хорошо, как это было здорово для нашей страны. Нашей целью будет качественный скачок в уровне жизни американцев", — подчеркнул политик.

По словам Трампа, многие поколения американцев преследовали большие мечты и реализовывали масштабные проекты, которые казались невозможными.