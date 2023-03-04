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4 марта, 02:17

Трамп записал песню с арестованными участницами штурма Капитолия

Бывший президент Америки Дональд Трамп записал аудиокомпозицию с хором своих сторонников, которых отправили за решётку за то, что они участвовали в штурме Капитолия.

Трамп в этом треке читает текст присяги на верность флагу США, а его сторонники исполняют национальный гимн, после чего скандируют "США". Как пишет Forbes, все деньги, которые удастся собрать с помощью этой композиции "Правосудие для всех", будут направлены семьям тех, кто был осуждён за события 6 января 2021 года.

Против Трампа могут возбудить уголовное дело из-за штурма Капитолия 6 января 2021 года

Против Трампа могут возбудить уголовное дело из-за штурма Капитолия 6 января 2021 года

Речь о протестной акции, в ходе которой сторонники Трампа ворвались в Капитолий и сорвали заседание по итогам президентских выборов. В итоге несколько человек погибло. В США затем прошла волна задержаний.

Обложка ©

ТАСС / Alex Brandon

Анатолий Симоненко
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