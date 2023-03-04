Трамп записал песню с арестованными участницами штурма Капитолия

Бывший президент Америки Дональд Трамп записал аудиокомпозицию с хором своих сторонников, которых отправили за решётку за то, что они участвовали в штурме Капитолия.

Трамп в этом треке читает текст присяги на верность флагу США, а его сторонники исполняют национальный гимн, после чего скандируют "США". Как пишет Forbes, все деньги, которые удастся собрать с помощью этой композиции "Правосудие для всех", будут направлены семьям тех, кто был осуждён за события 6 января 2021 года.