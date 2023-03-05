Трамп считает, что сможет урегулировать конфликт на Украине в течение суток

Экс-президент США Дональд Трамп уверен, что в случае победы на выборах главы государства смог бы за сутки обеспечить урегулирование украинского конфликта. Он назвал это задачей, которая не составит труда.

"Я смог бы урегулировать эту ситуацию за 24 часа, будучи президентом. Это не было бы трудно", — заявил Трамп журналистам перед выступлением на ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии США в пригороде Вашингтона.

Бывший глава Белого дома считает, что этот вопрос требует немедленного решения. При этом Трамп отказался разъяснить, как именно он намерен обеспечить урегулирование, указав, что это не позволит ему реализовать задуманное.