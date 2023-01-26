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26 января, 14:32

Трамп заявил об угрозе ядерной войны из-за передачи танков Украине

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что передача танков Украине может привести к началу ядерной войны, а потому боевые действия нужно немедленно прекратить. Соответствующее сообщение появилось в аккаунте его соцсети Truth Social.

"Сначала танки, потом — ядерное оружие. Остановите эту безумную войну сейчас же. Это так просто сделать", — написал Трамп.

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Как ранее сообщал Лайф, Правительство Германии официально объявило об отправке Украине 14 танков Leopard 2. Позднее президент США Джо Байден анонсировал передачу Киеву 31 танка Abrams.

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Getty Images / Joe Raedle

Артур Белкин

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