Трамп заявил об угрозе ядерной войны из-за передачи танков Украине
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что передача танков Украине может привести к началу ядерной войны, а потому боевые действия нужно немедленно прекратить. Соответствующее сообщение появилось в аккаунте его соцсети Truth Social.
"Сначала танки, потом — ядерное оружие. Остановите эту безумную войну сейчас же. Это так просто сделать", — написал Трамп.
Как ранее сообщал Лайф, Правительство Германии официально объявило об отправке Украине 14 танков Leopard 2. Позднее президент США Джо Байден анонсировал передачу Киеву 31 танка Abrams.
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Getty Images / Joe Raedle