Патрушев: Запад продолжит прокси-войну против РФ после окончания конфликта на Украине

США и другие страны Запада не намерены завершать прокси-войну против России даже после окончания конфликта на Украине, участниками которого они стали. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев во время совещания по вопросам подготовки инженерных кадров для судостроения, кораблестроения и Военно-морского флота.