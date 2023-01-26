Патрушев: Запад продолжит прокси-войну против РФ после окончания конфликта на Украине
США и другие страны Запада не намерены завершать прокси-войну против России даже после окончания конфликта на Украине, участниками которого они стали. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев во время совещания по вопросам подготовки инженерных кадров для судостроения, кораблестроения и Военно-морского флота.
"Ход проведения специальной военной операции на Украине показывает, что США и НАТО намерены и дальше прилагать усилия по затягиванию этого военного конфликта и стали его участниками", — заявил он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вовлечённость США и коллективного Запада в конфликт на Украине растёт из-за поставок Киеву вооружений.