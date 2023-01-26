Песков: Вовлечённость Запада в конфликт на Украине растёт

"Из европейских столиц и из Вашингтона постоянно звучат заявления о том, что направление различных систем вооружения, в том числе танков, на Украину никоим образом не означает вовлечённость этих стран или [Североатлантического] альянса в боевые действия, которые происходят на Украине. Мы с этим категорически не согласны", — сказал он.