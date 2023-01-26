Песков: Вовлечённость Запада в конфликт на Украине растёт
Поставки Украине различного вооружения увеличивают вовлечённость США и коллективного Запада в конфликт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Из европейских столиц и из Вашингтона постоянно звучат заявления о том, что направление различных систем вооружения, в том числе танков, на Украину никоим образом не означает вовлечённость этих стран или [Североатлантического] альянса в боевые действия, которые происходят на Украине. Мы с этим категорически не согласны", — сказал он.
Песков подчеркнул, что в Москве все действия НАТО и Европы воспринимаются именно как прямая вовлечённость в конфликт, которая, как видно, растёт.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский перестал быть подходящим собеседником для Владимира Путина. Он напомнил, что украинский лидер не сдержал свои предвыборные обещания по урегулированию конфликта.
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