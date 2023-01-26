В Кремле ответили Зеленскому, которому "неинтересно" вести переговоры

Очередное заявление президента Украины об отказе от переговоров с Владимиром Путиным не требует реакции Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, напомнив, с какими обещаниями избирался Владимир Зеленский.

"Их совершенно не трудно вспомнить самим и напомнить избирателям, которые за него голосовали на Украине. Он не решил проблему Донбасса, не выполнил Минские договорённости. Более того, он не собирался их выполнять, он готовился к войне. Он сам давно перестал быть возможным оппонентом для президента Путина", — заявил Песков.