CNN: В доме бывшего вице-президента США Пенса нашли секретные документы

"Около 12 засекреченных документов, обнаруженных в доме Пенса в Индиане, включали справочные материалы, которые были подготовлены для его зарубежных поездок", — указывается в тексте сообщения.

По данным источников, в подобных документах может содержаться информация о биографии лидеров других государств, но иногда там могут быть и более секретные данные. Впрочем, в этот раз в них не было найдено "ничего особенно необычного".