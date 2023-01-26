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26 января, 09:04

CNN: В доме бывшего вице-президента США Пенса нашли секретные документы

В доме бывшего вице-президента США Майка Пенса обнаружили секретные документы, которые содержали данные о его заграничных рабочих поездках. Об этом сообщает телеканал CNN.

"Около 12 засекреченных документов, обнаруженных в доме Пенса в Индиане, включали справочные материалы, которые были подготовлены для его зарубежных поездок", — указывается в тексте сообщения.

По данным источников, в подобных документах может содержаться информация о биографии лидеров других государств, но иногда там могут быть и более секретные данные. Впрочем, в этот раз в них не было найдено "ничего особенно необычного".

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Ранее Лайф рассказывал, что в частном доме президента США Джо Байдена в Уилмингтоне было найдено шесть секретных документов. А вот первая порция секретных документов времён вице-президентства Байдена была найдена в аналитическом центре в Вашингтоне.

Обложка ©

Getty Images / John Lamparski

Артур Белкин

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