Байден попытался сострить, комментируя найденные у него секретные документы

Президент Соединённых Штатов Джо Байден выразил своё отношение к ситуации с обнаруженными у него дома секретными документами, применив слова писательницы Гертруды Стайн. Тем самым он попытался обозначить, насколько несущественным ему кажется этот скандал.

"Я думаю, вы поймете, что там ничего нет. Там нет даже ничего", — цитирует Байдена Associated Press.

В оригинале фраза президента, заимствованная у писательницы, звучала как there's no there there. Именно эти слова Гертруда Стайн употребила в книге "Автобиография каждого", опубликованной в 1937 году. Так она описала ощущения от дома, в котором провела детство, и которого теперь нет.