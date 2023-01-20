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20 января, 03:04

Американской разведчице стало стыдно за Пентагон из-за Украины

Экс-сотрудница разведки США Коффлер назвала опасной ситуацию с нехваткой оружия у США

<p>Подготовка FGM-148 Javelin для доставки на Украину, база ВВС США, Дувр. Фото © Wikipedia /<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/FGM-148_Javelin#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dover_AFB_supports_US,_Ukraine_strategic_partnership.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Mauricio Campino</a></p>

Подготовка FGM-148 Javelin для доставки на Украину, база ВВС США, Дувр. Фото © Wikipedia / Mauricio Campino

В американской армии возник "настоящий кризис" с запасом оружейных систем и боеприпасов. Такое мнение высказала офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер. Она уточнила, что произошло это из-за поставок вооружения Украине.

"По факту сейчас мы находимся в состоянии опасного кризиса и переживаем нехватку некоторых наших оружейных систем. По сути, мы в дефиците. У нас мало Javelin, у нас мало Stinger, и нам не хватает боеприпасов калибра 155 миллиметров", — подчеркнула Коффлер в эфире телеканала Fox News.

Она напомнила, что у Пентагона есть свои нужды в боеприпасах: армии необходимо обучать военнослужащих. Экс-разведчица считает, что для восполнения опустошённых резервов и обеспечения собственных планов Штатам понадобятся годы. По её данным, в случае со Stinger это до 18 лет, с Javelin — до 8.

"Так что стыдно, что Пентагон сконцентрирован на этом конкретном конфликте, потерял общую картину и не беспокоится о нашей собственной безопасности", — резюмировала экс-разведчица.

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Ранее Лайф писал, что США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на $2,5 миллиарда. Вашингтон передаст Киеву боевые машины пехоты Bradley и бронированные машины Stryker.

Арина Родионова

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