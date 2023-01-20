Американской разведчице стало стыдно за Пентагон из-за Украины

В американской армии возник "настоящий кризис" с запасом оружейных систем и боеприпасов. Такое мнение высказала офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер. Она уточнила, что произошло это из-за поставок вооружения Украине.

"По факту сейчас мы находимся в состоянии опасного кризиса и переживаем нехватку некоторых наших оружейных систем. По сути, мы в дефиците. У нас мало Javelin, у нас мало Stinger, и нам не хватает боеприпасов калибра 155 миллиметров", — подчеркнула Коффлер в эфире телеканала Fox News.

Она напомнила, что у Пентагона есть свои нужды в боеприпасах: армии необходимо обучать военнослужащих. Экс-разведчица считает, что для восполнения опустошённых резервов и обеспечения собственных планов Штатам понадобятся годы. По её данным, в случае со Stinger это до 18 лет, с Javelin — до 8.

"Так что стыдно, что Пентагон сконцентрирован на этом конкретном конфликте, потерял общую картину и не беспокоится о нашей собственной безопасности", — резюмировала экс-разведчица.